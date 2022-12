Wystawa poświęcona Stanisławowi Mielechowi przy Ł3

Poniedziałek, 26 grudnia 2022 r. 12:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia na elewacji stadionu Legii od strony ulicy Łazienkowskiej (pomiędzy wjazdem do garażu a sklepem "Żyleta") zaprezentowana została wystawa poświęcona Stanisławowi Feliksowi Mielechowi, w 60. rocznicę jego śmierci. Mielech żył w latach 1894-1962 i był osobą niezwykle ważną w historii naszego klubu i polskiej piłki nożnej.



To on był pomysłodawcą nazwy Legia. Mielech był także piłkarzem, kronikarzem (tworzącym m.in. księgę na 50-lecie Legii; wydał również trzy książki, w których nie brakuje informacji nt. historii naszego klubu) i trenerem. Autorem wystawy jest Grzegorz Karpiński, osoba która najlepiej zna przedwojenną historię naszego klubu, która świetnie opisała ją oraz postać samego Mielecha w księdze na 100-lecie Legii.



Cała wystawa, którą sfinansował klub, składa się z dwunastu plansz, poświęconych różnym etapom życia Stanisława Mielecha. Oprócz ciekawego tekstu, znajdziemy również dawne fotografie oraz wycinki prasowe poświęcone założycielowi naszego klubu. Zachęcamy wszystkich kibiców do zapoznania się z wystawą. Wierzymy, że w niedługim czasie klub pomyśli w końcu o odpowiednim uhonorowaniu Stanisława Mielecha - jego imieniem już dawno powinna zostać nazwana trybuna zachodnia stadionu przy Łazienkowskiej 3.































fot. Bodziach