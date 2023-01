Biblioteka legionisty: Historia polskich zapasów 1922-2012 (238)

Czyte(L)nia

Wtorek, 31 stycznia 2023 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed dziesięciu laty Polski Związek Zapaśniczy przygotował książkową publikację z okazji 90-lecia zapasów w naszym kraju. Jako że zawodnicy Legii Warszawa przez wiele lat stanowili ścisłą zapaśniczą czołówkę w kraju, a także osiągali mnóstwo międzynarodowych sukcesów, w środku znajdziemy informacje, które mogą zaciekawić fanów naszego klubu.



We wstępie autorzy przedstawili historię zapasów na świecie oraz ich początki w naszym kraju. Dokładniej poznajemy osoby, które miały największy wpływ na rozwój tego sportu w Polsce.



Sporą część publikacji zajmują listy, informacje nt. polskich medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich czy mistrzostw Polski. Wśród medalistów IO znajdziemy m.in. Henryka Szlązaka i Zbigniewa Szajewskiego z Legii, którzy na IO w 1936 roku w Berlinie zajęli miejsce siódme w swoich kategoriach wagowych (odpowiednio 61 i 66 kg). Ostatnimi zapaśniczymi medalistami igrzysk olimpijskich z Legii są Włodzimierz Zawadzki (złoto), Andrzej Wroński (złoto) i Jacek Fafiński (srebro), którzy medale wywalczyli w 1996 roku w Atlancie. Autorzy przytaczają również nazwiska wszystkich medalistów mistrzostw świata, wśród nich Adam Ostrowski z Legii (który w 1975 roku w Mińsku zdobył brąz w kat. -82kg), Andrzej Malina (złoto w 1986), Andrzej Wroński (brąz w 1993, 97, srebro w 1999, złoto w 1994) i Włodzimierz Zawadzki (brąz w 1994, 97, srebro w 1995, 2002).



W liczącej ponad 300 stron publikacji znajdujemy również wymienionych polskich medalistów mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych, a także medalistów mistrzostw Polski - wszystkich po kolei (do 2011 włącznie), z podziałem na kategorie wagowe. Ostatnich kilkadziesiąt stron zajmują biogramy najlepszych polskich zapaśników w historii, z których wielu reprezentowało barwy Legii Warszawa. W nich znajdziemy nie tylko informacje nt. daty urodzenia danego zapaśnika i jego największych sukcesów, ale również informacje o skończonej szkole czy trenerach, którzy go prowadzili.



Tytuł: Historia polskich zapasów 1922-2012

Autor: Andrzej Głaz, Jerzy Lipski, Jan Żurawski, Jerzy Chełmecki, Janusz Tracewski

Wydawnictwo: Estrella

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 345



