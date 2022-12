Podwójna wygrana Marie-Charlotte Monier w Bielsku-Białej

13-letnia tenisistka Legii Warszawa, Marie-Charlotte Monier wygrała turniej rangi Super Seria do lat 14, rozgrywany w Bielsku-Białej. Legionistka w singlu pokonała w finale Wiktorię Nowicką 6-4, 6-2, a w deblu w parze z Julią Borowik zwyciężyła Alicję Szwedę i Aleksandrę Zapławę. Wyniki Marie-Charlotte Monier w singlu: II runda: Marie-Charlotte Monier - Zuzanna Bąk 6-2, 6-2 1/4 finału: Marie-Charlotte Monier - Aleksandra Zapława 7-5, 6-2 1/2 finału: Marie-Charlotte Monier - Julia Borowik 6-3, 6-3 Finał: Marie-Charlotte Monier - Wiktoria Nowicka 6-4, 6-2 Wyniki Marie-Charlotte Monier w deblu: 1/4 finału: Marie-Charlotte Monier/Julia Borowik - Vera Shevtsova/Anhelina Vyshnevska 6-3, 6-2 1/2 finału: Marie-Charlotte Monier/Borowik - Julia Matuszczyk/Sofiia Ziukyna 3-6, 6-2, 10-5 Finał: Marie-Charlotte Monier/Borowik - Alicja Szweda/Aleksandra Zapława 6-3, 3-6, 10-6

