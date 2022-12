Plebiscyt eLki 2022

Piątek, 23 grudnia 2022 r. 18:48 Redakcja

Legijny rok 2022 nie był tak obfity w wydarzenia jak ubiegły, ale całkowitą nudę też nie mogliśmy narzekać. W ostatnich dniach przesyłaliście swoje propozycje nominacji do 22. edycji Plebiscytu eLki.



Wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i tradycyjnie pogrupowaliśmy w 17 kategoriach. Kto i co zasługuje na wyróżnienie? Kto był rozczarowaniem, kto odkryciem, a kto strzelił najpiękniejszego gola w 2022 roku? Która oprawa była najlepsza? Zapraszamy do głosowania na specjalnej stronie: