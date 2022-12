Zmarł Andrzej Pstrokoński, legenda koszykarskiej Legii

24 grudnia 2022 r.

W sobotę, 24 grudnia 2022 roku, w wieku 86 lat zmarł Andrzej Pstrokoński, legenda Legii Warszawa, najbardziej utytułowany koszykarza w historii klubu, który przyczynił się do zdobycia wszystkich siedmiu tytułów mistrzowskich w dziejach Zielonych Kanonierów.



Tylko jeden zawodnik zdobywał z Legią każdy z jej siedmiu tytułów. Andrzej Pstrokoński - prawdopodobnie najwybitniejszy koszykarz, jaki kiedykolwiek występował w „Zielonych Kanonierach”. Dynamiczny, efektowny, skuteczny, pewny swoich umiejętności nawet wtedy, gdy naprzeciw siebie miał najlepszych zawodników świata. Złote czasy Klubu to te, w których na parkiet w barwach Legii wybiegał Andrzej Pstrokoński. W styczniu 2012 roku, jako pierwszy, został włączony do Galerii Sław Legii Warszawa, a w lutym 2019 roku numer 9, z którym występował na boisku, został zastrzeżony przez klub.



Andrzej Pstrokoński rozpoczął treningi w Legli w 1951 roku jako niespełna 15-letni chłopiec. Mimo iż po pierwszym treningu zaproponowano mu zmianę dyscypliny sportu, nie ustąpił i usilną, pracą treningową doszedł bardzo szybko do wysokich wyników sportowych. Już od 1954 roku wszedł na stałe o składu pierwszej drużyny jako wychowanek Legii. Zapisał się również na kartach historii polskiego basketu przywdziewając 200 razy koszulkę reprezentacji Polski. Dla biało-czerwonych zdobył ponad 1000 punktów, świętował zdobycie m.in. srebrnego medalu na Mistrzostwa Europy w 1963 roku oraz brązowego w Moskwie (1965r.). Dwukrotnie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich.



Po zakończeniu kariery zawodniczej swe bogate doświadczenia przekazywał swym następcom jako trener. Przez cztery lata prowadził żeńską reprezentację kobiet. Wywalczyła ona na Mistrzostwach Europy we Włoszech pierwszy po wojnie medal - brązowy. Był również przez dwa lata trenerem męskiej reprezentacji. Za ponad pięćdziesięcioletnią pracę dla dobra sportu wojskowego i polskiego Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Andrzeja Pstrokońskiego Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, a Prezydent Warszawy nadal mu odznakę Zasłużony dla Miasta Warszawy.



O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w kolejnych dniach.