PamiętaMY

Trzynasta legijna świąteczna paczka dotarła na Kresy

Niedziela, 25 grudnia 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia, na Kresy dotarła już po raz trzynasty, legijna świąteczna Paczka. Te trafiły do polskich szkół w Szumsku i Pakienie, a także bezpośrednio do najbardziej potrzebujących polskich rodzin na Wileńszczyźnie. "Jesteśmy naprawdę dumni, że mimo nieciekawych gospodarczo czasów, a zatem i takowej kondycji finansowej - legijnego i warszawskiego społeczeństwa, udało się zebrać towaru na 130 tradycyjnie wypasionych paczek. I tak dwa wypchane po brzegi busy trzynasty rok z rzędu wyruszyły na Wileńszczyznę z misją pamięci i życzeniami od - jak do dziś tam historycznie pokutuje w nomenklaturze - Korony dla polskiej Litwy" - relacjonują organizatorzy tej wspaniałej akcji.







Nadwyżka ze zbiórki przeprowadzonej wśród kibiców Legii, przekazana została, za sprawą legionistów z Przasnysza, do szkoły w Połukniach. "Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy, bo prawdziwy sprawdzian człowieczeństwa i serca ma miejsce wtedy, kiedy samemu braknie a potrafimy się dzielić z innymi. Niski pokłon, ogromne podziękowania i znów najlepsza nagroda, widziana naszymi oczami. Radość i często wzruszenie tych strażników polskiej mowy, kultury i tradycji, że Koroniarze pamiętają, że po raz kolejny są, że nie zawiedli i ta niewidzialna więź wciąż trwa i ma się dobrze.



No i tradycyjnie, być może w ferworze i gorączce zbierania, segregowania, pakowania itp. kogoś pominęliśmy. Z góry prosimy o wybaczenie i informację - uzupełnimy! Marta Popowska, Agnieszka Żukowska, Marcin Duś, Paweł Sobieraj, Maciek Julewicz, Marek z Kobyłki Mariusz Samsel, Robert i Monika Przybyło, Sławek Dmoch z uczniami ze szkoły podstawowej nr 307 na Stegnach oraz szkoły podstawowej nr 400 z Wilanowa, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkolne Koło Wolontariatu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pani Marta Lewandowska, Pan Bartosz Ciecierski, Pani Barbara Siwek, Pani Agnieszka Pindel, Pani Beata Gmurzyńska, Pani Katarzyna Chmielewska, Katarzyna Plewka, Daniel Hejko, Artur Trzaska, Hubert Pietrasik, Kacper Dobras, Ela i Kamil Dobras, Marta i Marcin z Woli, Mateusz Pilch, Przedszkole nr 325 z Warszawy, Lotnicy i Spadochroniarze z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Instytut Pamięci Narodowej, Dorota Mazurek i Marek Jabłoński, Waldek Kowalczyk i Grzegorz Bury, Andrzej Cieślak, Piotrek (znany w naszej nomenklaturze jako Ochudzki) ze Znajomymi, Karczunkowska All-Stars, Gabrysia i Grześ Stefaniak, Marta i Marcin Kozikowscy Kamil Qchar, Konrad i Aga, Paula, Kurek, Kikacz, Sztyku, Dziadek, Marian, Maciek, Grzegorz, Niko, Bamber, Kermit i Kasia, Banan, Margiel, piknik -fan czyli Krzysio Zygul z małżonką Kingą, Ewą, Katarzyną i Patrycją,

Legijny Garwolin, Grupa Nowodworska, Legijny Anin i Międzylesie, Legijny Ursynów i Narodowy Ursynów, FC Zambrów, Legia Dublin, SKLW, FC Sokołów Podlaski, Pomorscy Legioniści, Żoliborska Legia, FC Kozienice, Legijny Parysów, FC Brzeszcze, Legijny Gocław, PSW - Prawa Strona Warszawy, FC Lublin, FC Ciechocinek, Krewcy Legioniści, Wielkopolscy Fanatycy, Mareccy Fanatycy, Legijna Zielonka, Fanaticos 501, Raszyńscy Legioniści, Leginy Ursus i Legijny Okuniew. Podziękowania także dla tych, którzy kategorycznie odmówili, aby ich w jakikolwiek sposób wyświetlać oraz rzeszy tych bezimiennych, którzy przynosili dary od serca nie zostawiając po sobie śladu.