Sześć medali legionistów w turnieju kat. A

Zawodnicy sekcji squasha Legii Warszawa zdobyli sześć medali podczas ostatniego w roku 2022 turnieju kategorii A dla juniorów. Antoni Jakubiec zwycieżył w kategorii U-17 oraz U-19, Dominik Mozer w tych samych kategoriach zdobył srebrne medale. Ania Jakubiec była druga w rywalizacji do lat 13, a trzecia była Nadia Budzik . Nasz najmłodszy zawodnik, Mateusz Łukawski zajął bardzo wysokie, 4. miejsce w kategorii BU11. Wyniki legionistów: U-13: 2. Ania Jakubiec, 3. Nadia Budzik U-15: 5. Ania Jakubiec, 7. Nadia Budzik U-11: 4. Mateusz Łukawski U-17 1. Antoni Jakubiec, 2. Dominik Mozer U-19: 1. Antoni Jakubiec, 2. Dominik Mozer

