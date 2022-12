Filmoteka: Piłkarze na podsłuchu

Komentarze (2)

Jasio - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Ciezkie ma granie Jouse z takimi prymitywami jak Furman. Nie brakuje takich w tej lidze. odpowiedz

Ju(L)ius - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jasio: No wlasnie.... prymitywy, drewniaki i rzeźniki.... Tylko ten ktory czuje się gorszy i ma kompleksy musi ściemniać.... No już taka ta nasza liga.... toporna.... a nie - to się nazywa cwaniactwo boiskowe.... odpowiedz

