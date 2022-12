Berkieta i Rowińska zagrają w Australian Open 2023

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta weźmie udział w dwóch turniejach ITF U-18 w Australii. Najpierw od 11 stycznia rywalizować będzie w Traralgon J300, gdzie rozpocznie się AGL Loy Yang Traralgon Junior International - legionista ma miejsce w turnieju głównym. Następnie od 21 stycznie Berkieta startować będzie w Melbourne w Australian Open 2023. Malwina Rowińska zagra w eliminacjach do obu turniejów - w w przypadku Traralgon jest drugą oczekującą na miejsce w turnieju głównym, z kolei w Melbourne jest siódmą rezerwową i będzie musiała zagrać w eliminacjach do turnieju głównego. Te rozpoczną się 16 stycznia. Tomasz Berkieta plasuje się obecnie na 72. miejscu w rankingu ITF juniorów, Malwina Rowińska jest 80.

