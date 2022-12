Ultras World: Legia siódma za rok 2022

Zwycięzcą tegorocznej edycji Ultras World została marokańska ekipa Wydadu Casablanka, gdzie oprawy tworzy grupa Winners 05. W zeszłorocznym zestawieniu zabrakło ich z powodu pandemicznych ograniczeń na trybunach. Drugie miejsce przypadło Olympique Marsylia (przed rokiem miejsce 4.), ale największą niespodzianką jest trzecie miejsce na podium dla mniejszej ekipy z Maroka - Olympic Safi (z ekipą Shark Family). Największe kontrowersje, jeśli chodzi o ścisłą czołówkę, budzi obecność na miejscu czwartym szwajcarskiego FC Basel. O jedną lokatę wyżej niż Legia, sklasyfikowany został Lech. W porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem, nie ma żadnej ekipy z Danii (Broendby, FC Kopenhaga), Czech (Slavia) i Węgier (Ferencvaros). Klasyfikacja Ultras World za rok 2022: 1. Wydad Casablanka 2. Olympique Marsylia 3. Olympic Safi 4. FC Basel 5. Crvena zvezda Belgrad 6. Lech Poznań 7. Legia Warszawa 8. AIK Sztokholm 9. Eintracht Frankfurt 10. AC Milan Najlepsze pokazy pirotechniczne w 2022 roku wg Ultras World: 1. Club Atlético Belgrano de Córdoba 2. Maghreb Fes 3. Wydad Casablanka 4. FC Kopenhaga 5. Raja Casablanka 6. FC Basel 7. Olimpique Marsylia 8. Zeljeznicar Sarajewo 9. AEK Ateny 10. Steaua Bukareszt Najlepsze oprawy w roku 2022 wg Ultras World: 1. Olympique Lyon 2. Schalke 04 Gelsenkirchen 3. Salernitana 4. Standard Liege 5. AC Milan 6. Rapid Wiedeń 7. Olimpique Marsylia 8. AS Saint-Etienne 9. Lech Poznań 10. FC Kopenhaga

Cezary1916 - 4 godziny temu, *.com.pl Brak pucharów to i słabsze oprawy za rok wracamy na należyte miejsce . odpowiedz

kkleg - 4 godziny temu, *.47.130 7ech wyzej niz Legia xd odpowiedz

Ka(L)i z Ba(L)i - 7 godzin temu, *.autocom.pl Wydad, a później długo, długo NIC.

My chyba na tym 7 tak na wyrost, bardzo słaby rok..

Brakuje przede wszystkim efektownych kartoniad..

Ciągle tylko chaos i piro, fajne to, ale trudno to nazwać oprawą... odpowiedz

Marekk - 9 godzin temu, *.plus.pl Nasi chyba troche na ilość poszli w tym roku bardziej, niż na jakość odpowiedz

