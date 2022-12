Boks

Wyniki legionistów podczas 78. Warszawskiej Grandy

Wtorek, 27 grudnia 2022 r. 11:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

18 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku, a 78. w historii Warszawska Granda na pięści w Legia Fight Club, podczas której odbyło się 31 walk, w tym kilkanaście z udziałem zawodników Legii. Przy okazji miało miejsce podsumowanie roku 2022 - na wyróżnienie zasłużyli Hubert Łąkowski (w kat. 92kg stoczył cztery pojedynki i wszystkie wygrał), Karol Majewski (kadet, -60kg, 5 walk, 4 wygrane) oraz Paweł Michalik (-75kg, 5 walk, 4 wygrane).



Wyniki walk legionistów podczas 78. Warszawskiej Grandy:

senior, -80kg: Piotr Bieńko (Academia Gorila) vs Bernard Wiśniewski (Legia Fight Club); wygrana legionisty 2:1

senior, -86kg: Wiktor Komosiński (Legia Fight Club) vs Gracjan Tarach (Academia Gorilla Warszawa); wygrana legionisty 3:0

senior, +92 kg: Michał Idziak (Legia Fight Club) vs Damian Bartuszek (Legia Fight Club); wygrana Michała Idziaka 2:1

senior, -86 kg: Mark Bargamento (Bogatyr Reyklavik) vs Szymon Kawalec (Legia Fight Club); wygrana Bargamento 2:1

senior, +92 kg: Jan Majewski (KB Legia) vs Gunnar Freyr Halldarsson (Bogatyr Reyklavik); wygrana legionisty 3:0

seniorki, -57 kg: Wioletta Gajowiak (Legia Fight Club) vs Ewa Grzybicka (Niezrzeszona); wygrana Grzybickiej 2:1

kadet, -63 kg: Karol Majewski (Legia Fight Club) vs Szymon Czerwiński (Academia Gorila); wygrana legionisty 3:0

kadet, -66 kg: Jan Szulc (Legia Fight Club) vs Markus Sobieszek (Academia Gorilla Skierniewice); wygrana legionisty 3:0

senior, -67 kg: Daniel Roszkowski (Niezrzeszony Łapy) vs Szymon Brząkała (Legia Fight Club); wygrana legionisty 2:1

kadet/junior, -71 kg: Kamil Żochowski (Legia Fight Club) vs Stefan Stefanov (KS Raszyn); wygrana legionisty 2:1

junior, -71 kg: Kacper Sasowski (Legia Fight Club) vs Andrzej Łaskowski (Sparta Warszawa); wygrana Łaskowskiego 2:1

kadet/junior, -75 kg: Mariusz Klimaszewski (Legia Fight Club) vs Kacper Siejk (Copacabana); wygrana Siejka 2:1

senior, -75 kg: Maksymilian Nowik (Underground Biała Podlaska) vs Michał Zawistowski (KB Legia Warszawa); wygrana legionisty 3:0

junior/senior, +92 kg: Ksawery Piotrowski (Legia Fight Club) vs Robert Ptasznik (Box Garda Marki); wygrana legionisty 3:0