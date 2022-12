Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów Wlkp.

Piątek, 30 grudnia 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Bardzo ciekawe spotkanie czeka kibiców w najbliższą niedzielę - na Bemowo przyjedzie walcząca o powrót na podium Stal Ostrów Wielkopolski, mająca w pamięci niespodziewaną porażkę 0-3 z Legią w ostatnim sezonie w fazie play-off. W dodatku wynik noworocznego meczu może decydować o udziale legionistów w turnieju finałowym Suzuki Pucharu Polski.



Stal po poprzednim sezonie, w którym niespodziewanie odpadła już w pierwszej rundzie play-off, zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. Igora Milicicia, który dopiero w ostatnich dniach znalazł zatrudnienie w Besiktasu, zastąpił jego dotychczasowy asystent - Andrzej Urban. "Stalówka" od początku obecnego sezonie prezentuje się bardzo dobrze, wygrała m.in. wszystkie mecze na własnym parkiecie i plasuje się obecnie na miejscu trzecim w tabeli Energa Basket Ligi. Byliby o jedno miejsce wyżej, gdyby nie dwie porażki w ostatnich kolejkach - z Sokołem w Łańcucie (-3) i Śląskiem we Wrocławiu (-15).









W składzie z poprzedniego sezonu pozostali dwaj reprezentanci Polski - Jakub Garbacz oraz Damian Kulig, których nikomu z kibiców przedstawiać nie trzeba. Kulig znacznie poprawił swoje statystyki względem ostatniego sezonu - obecnie zdobywa średnio 15.8 pkt. na mecz oraz notuje 8.8 zbiórki i 1.2 bloku. Garbacz również ma lepsze liczby niż przed rokiem (14.0 pkt., 4.2 zbiórki), ale w ostatnich dwóch meczach ligowych nie szło mu najlepiej. Najpierw w Łańcucie zaliczył 1/10 za 3 pkt., a następnie we Wrocławiu miał 0/10 z gry. Po kilkuletniej przerwie, do Ostrowa wrócił Mateusz Zębski, który przeciwko Legii w barwach żółto-niebieskich rywalizował jeszcze na zapleczu ekstraklasy, w tym w pamiętnych półfinałach play-off o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W tym sezonie popularny "Zębol" z powodu problemów zdrowotnych (z powodu bólu pleców potrzebny był zabieg) rozegrał zaledwie cztery spotkania. Od początku grudnia jest jednak do dyspozycji trenerów i z każdym kolejnym spotkaniem dostaje więcej minut (25 min. na parkiecie przeciwko Śląskowi).







Parę meczów, z powodu kontuzji stopy, musiał opuścić świetny defensor sprowadzony przez Stal przed tym sezonem - Ojars Silins z Łotwy. Skrzydłowy notuje 9.5 pkt. na mecz oraz 1.5 bloku. Na pozycjach 4/5 występuje Czarnogórzec, Nemanja Durisić, któryw latach 2015-17 rozegrał dwa sezony w Zastalu Zielona Góra, a w ostatnim czasie występował w Belgii (Filou Oostende), Turcji (Besiktas) i Hiszpanii (Movistar Estudiantes). W tym sezonie zdobywa 11.8 pkt. i notuje 6.1 zbiórki, bardzo dobrze prezentując się na atakowanej tablicy. Ze względu na zgłoszenie do rozgrywek ENBL, ostrowianie mogli zgłosić sześciu obcokrajowców. Jeszcze w pierwszej połowie sierpnia, Stal zakontraktowała 29-letniego reprezentanta Łotwy, Aigarsa Skele, który ostatni sezon spędził w niemieckiej Bundeslidze. Mogący grać na pozycjach 1-2, w barwach s.Oliver Baskets notował 8.7 pkt. na mecz., teraz może się pochwalić 13.3 pkt. oraz 6.3 asysty.



Na pozycję skrzydłowego zakontraktowano w Ostrowie, mającego na swoim koncie kilka występów na parkietach NBA (w barwach Orlando Magic i Philadelphii 76ers) Adonisa Thomasa. Thomas ma spore doświadczenie w grze w Europie, grał m.in. w Turcji, Niemczech i Kazachstanie, a ostatnio występował na parkietach w Słowenii. Obecnie jest jednym z najlepszych strzelców swojej drużyny - zdobywa 15.5 pkt. (przy 44.7% za 3), notuje 3.9 zbiórki i 2.1 asysty.



W trakcie rozgrywek doszło w zespole do paru zmian. Pod koniec października Stal pożegnała się z amerykańskim rozgrywającym, Quentinem Sniderem, który w czterech występach (śr. 19 min.) zdobywał 4.5 pkt. (przy skuteczności z gry na poziomie 27 procent) i 3.3 asysty. O rozwiązaniu kontraktu decydowały nie tylko kwestie sportowe, a Snider znalazł nowego pracodawcę na Cyprze. W jego miejsce sprowadzono doświadczonego w Europie rozgrywającego - Scottie Reynoldsa, który ma za sobą grę m.in. w Zenicie, Hapoelu Holon, Strasbourgu, Cibonie Zagrzeb, czy Chalons-Reims we francuskiej ekstraklasie w poprzednim sezonie. Na razie jego liczby nie są takie, do jakich przyzwyczaił w latach poprzednich - tylko w dwóch meczach Stali zaliczył dwucyfrową zdobycz punktową. Lepiej wyglądają jego ostatnie podania oraz statystyki +/- - z nim na parkiecie tylko raz zespół z Ostrowa miał ujemny bilans.



Ostatnim transferem w "Stalówce" było zakontraktowanie w połowie grudnia Josha Perkinsa, którego kibice na pewno pamiętają z występów w GTK Gliwice przed dwoma laty (wówczas 13.8 pkt. i 6.6 as.). W trakcie bardzo udanego dla siebie sezonu został wykupiony przez Partizana Belgrad, a następnie występował we Włoszech (Enel Brindisi), Portoryko (Brujos de Guayama) i Turcji (Socar Petkimspor). Obecny sezon rozpoczął w Izraelu, w Hapoela Galil Gilboa, gdzie zdobywał 12.9 pkt. i 4.1 asysty. Pierwsze występy rozgrywającego w barwach Stali są bardzo obiecujące - zdobył w nich śr. 16.5 pkt. i zaliczył 5.5 asysty oraz 6 zbiórek.



Największą bronią Stali są rzuty 3-punktowe. W tym elemencie gry są jedną z najlepszych ekip w kraju, choć w drugi dzień Świąt, ich własną bronią zwyciężył Śląsk. Stalówka trafia 37.3 procent rzutów za 3 punkty - o ponad pięć procent skuteczniej niż czyni to Legia, a rzutami z dystansu grożą właściwie wszyscy gracze z Ostrowa. W obecnym sezonie "trójki" nie trafił jedynie Zębski. Z kolei najlepiej za 3 rzuca środkowy Stali, Damian Kulig (47.4%). Na równie wysokim poziomie z dystansu trafiają Perkins (46.2%) oraz Thomas (44.7%).



Po porażce ze Śląskiem we Wrocławiu, ostrowianie udali się do Czech na dwa spotkania w ramach rozgrywek European North Basketball League. Najpierw dzień po meczu z WKS-em, w czeskiej hali w Brnie, "Stalówka" odczuwając trudy meczu ze Śląskiem, przegrała z Kingiem Szczecin 56:72, w pierwszej kwarcie zdobywając zaledwie pięć punktów. W drugim meczu Stal pewnie pokonała Basket Brno 80:59. Aż pięciu graczy "Stalówki" skończyło spotkanie z dwucyfrową zdobyczą punktową - Perkins (13), Silins (13), Załucki (12), Garbacz (11) i Kulig (11). Jak na razie w rozgrywkach ENBL, ostrowianie mają bilans 2-1, bowiem w pierwszym meczu zwyciężyli Ironi Ness Ziona (92:76) z Izraela, z którym nie tak dawno rywalizowali w finale FIBA Europe Cup. Trzy mecze w trzy dni to olbrzymi wysiłek, a do meczu z Legią, ostrowianie mieli tylko cztery dni przerwy.







Legioniści na przygotowanie mieli znacznie więcej czasu, bowiem ostatni mecz ligowy rozegrali dzień przed Wigilią, kiedy w Gdyni zwyciężyli z Arką. W tym meczu cieszyła przede wszystkim wysoka forma strzelecka Billiego Garretta, który po słabszych występach, przypomniał kibicom, jak wiele potrafi wnosić do gry zespołu. W Gdyni nasz zespół zagrał bez chorego Janisa Berzinsa, który będzie do dyspozycji szkoleniowców na niedzielne spotkanie. W pełnej gotowości na najbliższy mecz jest również Grzegorz Kamiński, który kilka minut przed końcem meczu w Gdyni, musiał opuścić parkiet, kiedy po jednym ze starć w powietrzu rozciął łuk brwiowy.



Legia dotychczas tylko raz rozgrywała mecz ligowy 1 stycznia. Miało to miejsce przed dwoma laty, kiedy na Bemowo przybył Zastal Zielona Góra, który do wygranej (po dogrywce, 85:78) poprowadził obecny kapitan Legii, Łukasz Koszarek.







Fani Legii na pewno doskonale wspominają ostatnie występy naszej drużyny przeciwko Stali w pierwszej rundzie play-off. Zdecydowany faworyt do gry w półfinale przegrał z Legią wszystkie trzy spotkania, w tym 81:85 w hali na Bemowie. Z kolei w sezonie zasadniczym "Stalówka" zasłużenie wygrała oba mecze z Legią - najpierw nieznacznie (96:92) na własnym parkiecie, a następnie aż 114:84 w stolicy. Przy czym wynik ostatniego meczu może być nieco mylący - jeszcze na kilka minut przed jego końcem, przewaga zespołu z Wielkopolski bła nieznaczna. Legia ze Stalą mierzyła się również w fazie play-off rok wcześniej, tyle że wówczas legioniści pozbawieni zostali przewagi parkietu, w związku z organizacją tzw. "bańki" w Arenie Ostrów. Wówczas to Stal wygrała 3:0 i zapewniła sobie awans do finału, po czym sięgnęła po historyczny tytuł mistrza Polski. W hali na Bemowie legioniści ze Stalą wygrali w ostatnich latach dwukrotnie. Oprócz wspomnianego zwycięstwa z ostatniej fazy play-off, pokonaliśmy rywali spod znaku byka w październiku 2020 roku 89:73.







W przerwie meczu ze Stalą przeprowadzony zostanie konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO. Po tym, jak na ostatnim spotkaniu jeden z kibiców "zgarnął" nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych, tym razem do zdobycia za celny rzut z połowy boiska, będzie 1000 zł. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.



Mecz Legii ze Stalą rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie na żywo pokazywany w Polsacie Sport Extra. Bilety można cały czas nabywać na eBilet.pl. Zapraszamy!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,7 / 73,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,8%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Billy Garrett, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 161 (12,4), Travis Leslie 131 (14,6), Geoffrey Groselle 141 (10,8), Billy Garrett 37 (12,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83).



Ostatnie mecze obu drużyn:

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 9-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,3 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,3%



Skład: Joshua Perking, Scott Michael Reynolds, Krzysztof Rozpędowski, Antoni Waniak (rozgrywający), Jakub Garbacz, Aigars Skele, Mateusz Zębski, Aleksander Załucki (rzucający), Nemanja Djurisić, Ojars Silins, Adonis Thomas, Bartosz Rachwalski, Jacek Rutecki, Filip Siewruk (skrzydłowi), Damian Kulig, Szymon Kołpak (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: Joshua Perkins, Jakub Garbacz, Adonis Thomas, Nemanja Djurisić, Damian Kulig.



Najwięcej punktów: Damian Kulig 206 (śr. 15,8), Jakub Garbacz 182 (14,0), Adonis Thomas 171 (15,5), Nemanja Djurisić 154 (11,8), Joshua Perkins 33 (16,5).



Ostatnie wyniki: King (w, 88:97), Czarni (w, 66:90), Twarde Pierniki (w, 82:95), MKS (d, 85:76), Start (w, 90:71), Astoria (d, 103:80), GTK (d, 100:76), Trefl (w, 93:78), Arka (d, 102:73), Spójnia (w, 89:91), Zastal (d, 88:72), Sokół (w, 70:67), Śląsk (w, 83:68).

ENBL: BC Ironi Ness Ziona (d, 92:76), King Szczecin (w, 72:56), Basket Brno (w, 59:80).



Termin meczu: niedziela, 1 stycznia 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 30, 40 i 50 złotych (ulgowe) oraz 10, 40, 50 i 60 złotych (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra