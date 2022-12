Səbail FK pierwszym sparingparnerem w Turcji

6 stycznia piłkarze Legii Warszawa wylecą na zimowe zgrupowanie do Turcji. W Belek rozegrają 3 mecze kontrolne. Jak informuje serwis futbolinfo.az, 8 stycznia legioniści zmierzą się z Səbail FK. 15 stycznia przeciwnikiem Wojskowych będzie FK Čukarički. Səbail FK to klub ze stolicy Azerbejdżanu, Baku. Występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, Premyer Liqa. Obecnie zajmuje ostatnie, 10. miejsce w tabeli. 24 grudnia przegrał w ligowym spotkaniu 0-3 z Qarabağ FK.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Emreli - 45 minut temu, *.vectranet.pl Uważajcie na ormiańskie prowokacje! odpowiedz

Roger_1916 - 46 minut temu, *.190.188 Səbail FK...

Fajny rywal, taki nie za mocny :) może uda się wygrać?

Popatrzmy z kim sparingi gra Raków, a z kim gramy my... To pokazuje jaki zjazd zaliczyliśmy w ostatnich latach odpowiedz

Heh - 8 minut temu, *.160.153 @Roger_1916: boli Cię to ? Jesteśmy w tym miejscu w którym jesteśmy i tyle ,nie jesteśmy już od dawna pierwszą siłą tej śmiesznej ligi wiec przyzwyczaj się jeżeli jeszcze tego nie zrobiles odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.