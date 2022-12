Skwierczyński ma zostać wypożyczony do Ruchu

Kacper Skwierczyński z Legii Warszawa ma zostać wypożyczony do pierwszoligowego Ruchu Chorzów. 19-letni zawodnik w grudniu był testowany przez śląski klub. Wystąpił także w wygranym 5-1 sparingu z GKS-em Tychy. Pochodzący z Siedlec zawodnik jesienią rozegrał 7 meczów w III lidze w Legii II, w których zdobył jedną bramkę. W poprzednim sezonie zanotował 29 występów, w których strzelił 5 goli. W pierwszym zespole zadebiutował we wrześniu 2021 roku, w spotkaniu Pucharu Polski z Wigrami Suwałki.

