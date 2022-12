Legijne akcenty w muzyce: AMT (74)

Kritaczi prezentuje kolejny klip z wydanej w tym roku płyty pt. "Metropolia". Tym razem ukazał się wideoklip do utworu "A melanż trwa...", z gościnnym udziałem Kiu. Za realizację klipu odpowiada Kamil Nastyk. Na planie nie brakuje legijnych akcentów. Kritaczi nawija m.in.: "Na co dzień lubisz boks, i biby w piątki Sąsiadkom kłaniasz się nisko; Dzień dobry! Mocno sfazowany miażdżysz na wolnym, tak jak nieznany sprawca - trochę krnąbrny Lecą, lecą chłopaki z Hagi Ty trzymaj fason, bądź gotów na flagi".

Franio - 56 minut temu, *.tpnet.pl Lady pank to to nie jest. Coz, jakie czasy taka muza odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja rozumiem, że fajne legijne chłopaki ale po co robią muzykę i teledysk do niej skoro ewidentnie nie umieją tego robić? odpowiedz

Gjs - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale paździerz odpowiedz

