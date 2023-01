Legijne wydawnictwa muzyczne: Przeboje z Łazienkowskiej (77)

Środa, 25 stycznia 2023 r. 20:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W 2007 roku Polska Agencja Muzyczna wydała płytę "Przeboje z Łazienkowskiej", w której nagraniu, oprócz zawodowych muzyków, wzięli udział kibice Legii, z grupy "Szydercy".



Na CD-ku znalazło się dwanaście utworów - pieśni wykonywane przez kibiców z Łazienkowskiej, w aranżacji muzycznej. Jeśli pamiętacie utwory, które witały nas na stadionie w drugiej połowie lat 90-tych, to na płycie znajdziemy bardzo podobne produkcje, w nieco innej, może bardziej nowoczesnej aranżacji. Nawet "Sen o Warszawie" nie jest tu w oryginalnym wydaniu, tylko właśnie w kibicowskiej aranżacji (nie mylić ze stadionowym wykonaniem utworu Niemena) - jeśli tak można to określić.









Aby skojarzyć jak odległe to czasy, wystarczy posłuchać przedostatniego kawałka na płycie pt. "Legia, Pogoń, Zagłębie". "Przeboje z Łazienkowskiej" to płyta, którą dziś trudno nabyć nawet w drugim obiegu, ale zapewne wielu kibiców posiada ją schowaną gdzieś głęboko w piwnicy. Dziś można ją raz na dłuższy czas posłuchać z sentymentem wspominając stare czasy, starego stadionu. Choć wcześniejsze legijne wydawnictwa muzyczne były jeszcze bardziej oldschoolowe. I również przypomnimy je w niedługim czasie.



Tytuł: Przeboje z Łazienkowskiej

Rok wydania: 2007

Wydawnictwo: Magic Records



Tracklista:

1. Sen o Warszawie 1:37 (Czesław Niemen/Marek Gaszyński)

2. Mistrzem Polski jest Legia 2:28 (trad.)

3. Aida 3:23 (Verdi)

4. Do boju hej Legia 2:30 (trad.)

5. Carnival de Paris 3:43 (Spencer/Rosser/Spencer)

6. Glory Alleluja 2:44 (trad.)

7. Hej gol, Legia gol 4:29 (trad.)

8. Can't take my eyes off you 3:26 (Bob Crewe/Bob Gaudio)

9. A eja o 2:42 (trad.)

10. Tańczymy labada 3:03 (trad.)

11. Legia, Pogoń, Zagłębie 4:09 (trad.)

12. Legia gol 5:40 (trad./Armath/Deja)



Produkcja, aranżacja, programowanie, instrumenty klawiszowe i śpiew: Marek Hojda

Gitary: Michał Grymuza, Waldek Lewandowski

Puzon: Piotr Niciewicz

Trąbka: Rafał Wałdoch

Klarnet: Paweł Rama

Śpiew: Wojciech Hadaj, Tomasz Siołek, Marek Sierocki, Szydercy '99

Mastering: Jacek Gawłowski JG Masrerlab







