Biblioteka legionisty: Legia Warszawa 1916-2016 (Księga Stulecia Legii)

Wtorek, 28 marca 2023 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilka lat minęło już od premiery ostatniego oficjalnego klubowego wydawnictwa, a mianowicie księgi stulecia Legii Warszawa. Ta obszerna publikacja, wydana została przez PWN w czerwcu 2017 roku. Datę premiery jubileuszowej księgi przesuwano kilkakrotnie, a jako piersi otrzymali ją kibice zamawiający w przedsprzedaży.



Publikacja została wydana w dwóch wersjach - podstawowej (z biało-czarną okładką) w cenie 349 złotych oraz edycji specjalnej (z inną okładką - w skórze koloru brązowego z tłoczeniami wklęsłymi na froncie, grzbiecie i tyle księgi, i zdobionymi krawędziami) za 599 złotych. W obu przypadkach zawartość ksiąg jest identyczna. Ta fantastyczna publikacja liczy 1368 stron i przedstawia najlepiej ze wszystkich dotychczasowych publikacji historię Legii i wszystkich jej sekcji.



Całość można czytać od deski do deski, ale można również swobodnie przeskakiwać przez poszczególne dekady. Oczywiście najwięcej informacji znajdziemy nt. piłkarskiej Legii, a historię o powstaniu klubu na Wołyniu, którą przygotował Grzegorz Karpiński, znać powinien każdy kibic naszego klubu. Na koniec każdego kolejnego okresu przedstawione zostały informacje dotyczące wszystkich sekcji, wraz z kalendarium i miejscami poszczególnych drużyn i sportowców w danym roku.



Pod koniec publikacji znajdziemy również informacje nt. legijnych obiektów - zarówno historię naszego stadionu, jak i wszystkich miejsc, gdzie trenowali nasi sportowcy - bokserzy, jeźdźcy, pięcioboiści, zapaśnicy czy koszykarze. Całość jest oczywiście bogato ilustrowana, co stanowi niesamowitą wartość tejże księgi.



Księga była w sprzedaży w klubowym sklepie przez blisko 3 lata, aż w końcu wyprzedany został cały pierwotny nakład. Na razie nie zanosi się na dodruk, a kupić ją można jedynie w drugim obiegu i... często taniej niż w przedsprzedaży.



"Historię 100-latki przedstawiamy taką, jaką w naszym mniemaniu była - bez jakichkolwiek upiększeń, nie omijając tematów trudnych, nie przypisując jej sukcesów cudzych, ale też oddając sprawiedliwość i ukazując uwarunkowania, w jakich działała, tak często pomijane przez powierzchownych lub nieżyczliwych sędziów. Mamy nadzieję, że docenicie także bogaty materiał statystyczny, którego w tak obszernym wydaniu nie zebrał dotąd nikt. Tu szczególne ukłony w stronę władz Legii, które podzieliły naszą wizję i nie ograniczyły Księgi wyłącznie do historii piłki nożnej, ale udostępniły ją też dla prezentacji niezwykłych dokonań całych pokoleń bokserów, szermierzy, zapaśników i przedstawicieli kilkudziesięciu innych dyscyplin sportu. Choć dołożyliśmy wszelkich starań, by jak najwierniej odtworzyć historię Legii, w żadnym wypadku nie należy traktować tego dzieła jako skończone. Przeciwnie, jako pewnik przyjmujemy, że jeśli ktoś kiedyś zada sobie odpowiednio dużo trudu, to dotrze do dokumentów, artykułów czy ludzkich świadectw, których nam się nie udało odnaleźć i będzie mógł rozszerzyć bądź uzupełnić opowiedzianą przez nas historię" - czytamy we wstępie.



Głównymi autorami księgi są: Wiktor Bołba, Adam Dawidziuk, Grzegorz Karpiński i Robert Piątek, choć w jej powstaniu pomagało znacznie więcej osób.



Ta fantastyczna księga to bez wątpienia lektura najbardziej obowiązkowa dla każdego kibica naszego klubu. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości - wszak za trzy lata przypada 110-lecie Legii - doczekamy się kolejnych jubileuszowych publikacji.



Tytuł: Legia Warszawa 1916-2016 (Księga Stulecia Legii)

Autor: Praca zbiorowa (m.in. Robert Piątek, Wiktor Bołba, Adam Dawidziuk, Grzegorz Karpiński)

Wydawnictwo: PWN

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 1352



