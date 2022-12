W Lubinie 4 lutego

Departament Logistyki Rozgrywek opublikował terminarz 19. kolejki Ekstraklasy. W sobotę, 4 lutego Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Spotkanie będzie transmitowane przez TVP Spot. Najbliższe mecze Legii: 29.01. (ND) 15:00 Legia Warszawa - Korona Kielce 04.02. (SO) 20:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

:) - 8 godzin temu, *.106.67 No to lecimy pociągiem odpowiedz

Kibic L - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @:): specjal do Lubina to byłoby coś... ???? odpowiedz

