Johansson rozmawia z AIK Solna?

???????? Piłkarz Legii Warszawa, Mattias Johansson, obecnie przebywa w Sztokholmie. Według moich informacji trwają rozmowy z AIK. Możliwe, że zawodnik wróci do Szwecji już teraz, ale bardziej prawdopodobne, że dopiero latem po wygaśnięciu kontraktu. pic.twitter.com/1Pg2HxRigK

Dotychczasowy pobyt przy Łazienkowskiej Johansson może uznać za średnio udany. Regularnie prześladują go różne problemy zdrowotne, przez co jest jednym z najrzadziej trenujących graczy w drużynie. Po zmianie ustawienia na trójkę obrońców przestał być pierwszym wyborem do składu. Przy Łazienkowskiej doceniają jego jakość sportową, ale jednocześnie nie za bardzo wierzą, że dyspozycyjność Szweda może ulec zdecydowanej poprawie.

Na początku grudnia w szwedzkich mediach pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Mattias Johansson znalazł się na liście życzeń AIK Solnad. 30-letniemu obrońcy kontrakt z Legią wygasa wraz z końcem sezonu i raczej nie zostanie on przedłużony. Aktualnie zawodnik przebywa w Sztokholmie i jak poinformował Piotr Piotrowicz prowadzi rozmowy z AIK. "Możliwe, że zawodnik wróci do Szwecji już teraz, ale bardziej prawdopodobne, że dopiero latem po wygaśnięciu kontraktu" - napisała na Twitterze osoba dobrze zorientowana w szwedzkiej piłce.

MonsteR ! (L) ! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zawodnicy bez umowy. A wy jego miejsce.

Prawy Obrońca

1.Santiago Arias Lat 30

2.Enock Kwateng Lat 25

3.Tobias Pachonik Lat 27

odpowiedz

Kwinto - 3 godziny temu, *.orange.pl Kramera zaopatrzyć w czekoladki i wysłać do Szwajcarii... odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Sprzedać teraz. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Juri: Najważniejsze, że nie trzeba będzie dopłacić... odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Nigdy nic nie wiadomo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @speed: To prawda, zwłaszcza gdy piszemy " o geniuszu biznesu"... odpowiedz

Szmu(L)ki - 5 godzin temu, *.aster.pl Szkoda, bo jak przychodził do nas to miał powołania do kadry. Zmarnował się u nas, a potencjał gry ma totalnie nie tylko na naszą słabą ligę, ale też na puchary na poziomie LE czy LK (pucharu pasztetowej). odpowiedz

Zly - 5 godzin temu, *.chello.pl Kolejny piłkarz za którego nie zobaczymy ani centa,takich malapetow jak u nas nie ma nigdzie indziej w pro. Piłce odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Zly: we współczesnej piłce na 30 latkach rzadko się zarabia. Zwykle „zarobić” można na wcześniejszym rozwiązaniu umowy i pozbyciu się gościa z listy płac. odpowiedz

