Legia Warszawa 68-96 Stal Ostrów Wielkopolski

W meczu 14. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała we własnej hali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 68-96. Pierwsza połowa spotkania należała zdecydowanie do gości, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 7 punktami (22-15), a w drugiej odskoczyli o kolejne 16 oczek. Po przerwie gra Zielonych Kanonierów nie uległa zmianie - trzecią kwartę przegrali 12-24 i dziesięć minut przed końcem było już jasne, że dwa punkty pojadą do Zielonej Góry. Kolejne spotkanie podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają w niedzielę, 8 stycznia w Zielonej Górze.

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mecz o gre w PP z Zastalem w Zielonej Górze. My mamy bilans 8-6, Zastal 7-7.



Przegrywamy nie gramy w PP, wygrywamy to mamy 6 miejsce w lidze na półmetku. Zastal zaś musi wygrać z nami by się liczyć w grze o PP. Jak wygra to nas wyprzedzi w tabeli. Spójnia gra w Lublinie i ma bilans 7-7, więc raczej też mecz wygra. My przegraliśmy ze Spójnią, więc bilans 8-7 nie da nam gry w PP. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Klasyczny wpier.. z Ostrowem na Bemowie. W poprzednim sezonie też było -30pkt. Oby skończyło się jak rok temu.



Jakieś problemy zdrowotne u nas. Wyka w pierwszej piątce. Berzins jedynie 2 minuty gry, Kulka 13 minut, a Sadowski 10. Pytanie czy to urazy, czy paskudny wirus grypy ? NIe mamy zdrowego gracza na pozycje nr 4. I nie mamy też rozgrywającego. Więcej strat niż asyst, fatalnie na zbiórce - widoczny brak gracza wysokiego.



Stal za 3 pkt 18 na 41 (43 proc) i aż 17 zbiorek w ataku. My ledwie 6 trójek. Wpadało im wszystko, a my przespaliśmy mecz.



Dodatkowo Leslie eval 4, z nim na parkiecie -34 pkt. Występ beznadziejny. Grosell i Koszarek też szkoda gadać, Garrett eval 6, ale aż 4 straty, Mc Callum ledwie 2 asysty przy 2 stratach. Kulka jak jest chory to niech się wyleczy, bo w obronie nie pomoże. Ale wystawiany do gry na siłę na te 13 minut dlatego, że Berzins też chory. Sadowski raczej to wystawiany z braków kadrowych, bo jak nie łapał minut w meczach z drużynami dolnej częsci tabeli, tak tutaj dostaje 10 minut. A to raczej powinno wyglądać odwrotnie.



Potrzeba rozgrywającego i gracza na pozycję 4. Nie zmieniło się nic w tej kwestii od początku sezonu. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.plus.pl Było blisko, minimalna porażka, sędzia z Poznania odpowiedz

Grzegorz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To już czas!Pseudo udajacy trenera pan wzrostu niskiego musi opuścić Legię W-Wa!W trybie natychmiastowym!To szkodnik i narcyz! odpowiedz

dezet - 3 godziny temu, *.chello.pl Dobrze że kibicowsko już nie jest tak jak w zeszłym sezonie, musimy co spotkanie zapełniać taką małą halę jak na skalę miasta i prowadzić doping na najwyższym możliwym poziomie. Poziom sportowy patrząc na ostatnią dekadę i tak jest na praktycznie najwyższym poziomie, nie ma co narzekać tak ogólnie. odpowiedz

Baja Bongo - 2 godziny temu, *.orange.pl @dezet: Idź przypudrować nos krasnalowi, marny prowokaorze, przydupasie przydudasa. odpowiedz

Fan kosza - 3 godziny temu, *.plus.pl Zdjęcie nie z tego meczu... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Katastrofa, kompromitacja, nie ma niczego. Wszyscy won. odpowiedz

