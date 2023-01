Legioniści w drodze do Antalyi

Piątek, 6 stycznia 2023 r. 08:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godzinie 9 rano drużyna Legii Warszawa wyruszy z Lotniska Chopina do Turcji. Sztab szkoleniowy zabrał do Belek 28 zawodników. - Mundial? fantastyczny. Znakomicie zorganizowana impreza, idealne boiska, hotele, strefy mix-zone. Choć nie wyszliśmy z grupy z różnych powodów, to pamiątka pozostanie na całe życie. Takie uhonorowanie reprezentacyjnej kariery. Meczu przeciwko Brazylii nikt mi nie zabierze - skomentował Filip Mladenoić, który dołączył do drużyny.









Z drużyną leci dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który bedzie chciał wykorzystać czas na obozie na negocjacje kontraktowe.



W Belek legioniści zatrzymają się w hotelu Cornelia De Luxe Resort, który był bazą zespołu również w 2015 i 2020 roku.



