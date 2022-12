Zieliński: Musimy liczyć się z możliwym odejściem Josue i Mladenovicia

– Mamy w drużynie wielu istotnych zawodników, którzy wywierają ogromny wpływ na naszą grę. Mladenović i Josue należą do czołówki także za sprawą statystyk. Wiele wnoszą, ale musimy liczyć się z tym, że potencjalnie będziemy potrzebowali alternatyw. Pracujemy nad tym wraz z działem skautingu. Zależałoby mi, by zostali z nami, ale zdaję sobie sprawę, że mają swoje oczekiwania, wiek i przed końcem kariery mogą chcieć podpisać jeden czy dwa bardzo dobre kontakty. Takie, które zabezpieczą ich przyszłość. Nie jesteśmy w stanie konkurować z klubami z Turcji czy Azji. To nie ta półka finansowa - dodaje dyrektor sportowy. – Jeśli nikt nie odejdzie, to nikogo nie ściągniemy. Nie chcę i nie mogę poczynić ruchu w stylu, że kogoś pozyskamy, a potem przez dwa miesiące będziemy starali się wypchnąć innego gracza. Gdyby to się nie udało, to zawaliłbym sprawę pod kątem budżetu płacowego - mówi Zieliński. Całą rozmowę możecie przeczytać na sport.tvp.pl .

Dyrektor sportowy Jacek Zieliński udzielił wywiadu TVP Sport, w którym mówi o aktualnej sytuacji w klubie i małych szansach na przedłużenie umów z Josue i Filipem Mladenoviciem . Trwają więc prace na alternatywami na ich miejsce. Jednocześnie w okienku zimowym nie należy spodziewać się transferów do klubu, jeżeli najpierw ktoś z drużyny nie odejdzie. – Nie chcę czarować, opowiadać i pozostawiać mnóstwa złudzeń. Żeby obaj zostali, musi się zgadzać dookoła kilka spraw. Jedną z nich jest to, by nie mieli bardzo wysokich ofert z innych klubów. Jeśli tak będzie, to Josue i Mladenović chcieliby u nas zostać - mówi Zieliński.

Guny - 17 minut temu, *.supermedia.pl Po co pisać że nie jesteśmy w stanie rywalizować finansowo z Azja czy Turcją? Że niby z zachodem jesteśmy?XD WSZYSCY odjechali nam finansowo, co widać nawet nie po tym kogo ściągamy, ale kogo nie jesteśmy w stanie zatrzymać...

Jesteśmy na dnie i aż żal nawet nas kopać. Dziękujemy prezesie tysiąclecia. odpowiedz

Świeć panie nad jego duszá... - 19 minut temu, *.57.114 A Pele niał 17 lat jak zagrał na 1 mundialu, a u nas młodzi 19,20 lat dopoero sá podpatrywani przez sztab a potem złe decyzje i sá niechciani bo chleba szybkiwgo z nich niema, niestety Polska myśl szkoleniowa misi sie zmienić... odpowiedz

Siny - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Żaden piłkarz nie jest ważniejszy od klubu.Legia musi się patrzeć do przodu,a nie na siłę budować kadrę na weteranach odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ludzie pobudka jakie MP? jak zostaniemy w grze o puchary to będzie sukces. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.16.195 Walczymy o mistrza, czy biała flaga? odpowiedz

Jedzmy łyżką a nie chochlą - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ważny jest zrównoważony rozwój i inne takie.

Klasyka korpo******nia.Ile jeszcze tej udręki z takimi błaznami... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeżeli zakwalifikujemy się do pucharów, to jakim składem tam zagramy? Beznadziei ciąg dalszy... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.centertel.pl Super zarządzanie. Tylko tak dalej a podzielimy los Wisły Kraków odpowiedz

Legion - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszystkich sprzedajcie, co tylko umieją kopnąć piłkę. Zostańmy z Rosołkami i Skibickimi. odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie ma co lece po karnet na wiosne xd Przekonal mnie Dyrektor Zielinski odpowiedz

Legia - 79 - 3 godziny temu, *.centertel.pl W marcu 2023 r. będzie 6 LAT !!! samodzielnej prezesury - MIŁOŚNIKA KORTÓW mioduskiego !!! Każdy sobie odpowie- CO ON OBIECYWAŁ ?!! A CO ZROBIŁ !!! TYLKO PROTEST - PUSTY STADION !!! A tak KASA MU SIĘ ZGADZA !!! odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Fajny ten Zielu. Wreszcie normalnie. Legia jest w dobrych rękach. Boże niech ten styczeń zleci jak najszybciej. odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Juri,latami już schodzimy z kontraktów,długi rosną.Poziom sportowy spada,poprawy nie widać. odpowiedz

Biała siła - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To jak tu myśleć o MP ,z kim mamy to zrobić ,panie Mioduski proszę znaleźć godnego kupca i odejść . odpowiedz

floyd - 4 godziny temu, *.aster.pl Czyli w wolnym przekładzie: za rogiem już czycha jakiś grecki klub z 2mln EUR za sztukę, więc ani Mladena ani Josue więcej nie zobaczymy w Legii. Może Mioduski i Zielu liczą, że kibice założą zrzutkę na transfery?

A tak poważnie, to jak to jest, że prowadząc zwykłą sp z o o do upadłości trzeba liczyć się z konsekwencjami i odpowiedzialnością z urzędu. Tutaj ponad stuletnia Firma, najbogatszy Klub w tym kraju i w parę lat (nie)rządy jednego cwaniaka doprowadziły ją do ruiny, i nie mamy pańskiego płaszcza i ch..j.

Przez dekadę nie wyjdziemy z dna jak ten drań w końcu stąd odejdzie. odpowiedz

Roma - 4 godziny temu, *.plus.pl W wywiadzie Pan Jacek mówi "Wszystkie kluby PKO Ekstraklasy zarabiają na prawach telewizyjnych nieco ponad 50 milionów euro. Drużyny w Bundeslidze zarabiają ponad miliard, dwadzieścia razy więcej". A dlaczego? Bo np. Wszołek (Panie Pawle - to przykład, proszę się nie gniewać), w bundeslidze ma problemy z załapaniem się na ławkę rezerwowych, a u nas jest gwiazdą. Zapewniam Pana, Panie Dyrektorze, że jakby w drużynach naszej ligi grali zawodnicy poziomem zbliżeni do tych grających w Niemczech, to i przychody byłyby podobne. Za tandetę nikt zdrowomyślący nie zapłaci fortuny. odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl @Roma: z ta gwiazdą to bym nie przesadzał,Wszołek na jeden dobry mecz gra 4 piachy ,zresztą jak większość piłkarzy Legii ,aktualnie nie mamy żadnej gwiazdy w dróżynie ,co najwyżej z 3 średniaków i 2 troche powyżej średniej a reszta to szrot ,nie pamiętam kiedy mielismy tak dziadowski skład ,zakwalikowanie sie do pucharów bedzie wielkim sukcesem w przyszłym roku odpowiedz

kontroler_biletow - 5 godzin temu, *.45.136 jak to będzie zobaczymy odpowiedz

Marcel - 5 godzin temu, *.orange.pl Zastanawiam się ile jeszcze wywiadów przeczytam o tym jacy jesteśmy biedni, jak to na nic nie mamy itd. Przecież gdybym był piłkarzem to bym się zastanowił dwa razy nas tym czt grać w klubie w których Dyrektorzy ciągle się biczują i z góry usprawiedliwiają jacy to oni są biedni, nieporadni itd. Przecież to jest przedszkole. Przez kilkanaście lat nie stworzono solidnych podstaw finansowych opartych o wychowanków. To jest skandal że klub z takim potencjałem, tradycjami, stadionem i wieloletnim przejadanym budżetem tak teraz wygląda. To jest dramat i widać to już nawet na etapie dzieciaków szkolonych w Akademii gdzie rdzenni Warszawiacy wolą grać gdziekolwiek gdzie będą nie liczą się układy, znajomości i pseudo prestiż. Strasznie mi przykro na to patrzeć jako kibicowi z prawie 30 letnim stażem... odpowiedz

Tom - 6 godzin temu, *.centertel.pl No dobrze niech odejdą w ich mi miejsce poproszę kogoś pokroju Picha i Kramera. Dzięki polityce kudłatego dziś w Legii zatrudnia się piłkarzy za czapkę gruszek, którzy mają utrzymać klub w ekstraklasie do momentu znalezienia naiwniaka, który sypnie kudłatemu pół miliarda za wykup 100% udziałów. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Aha jak josue i mladen odejdą to nie mamy nawet pucharow w tym sezonie. Grubo odpowiedz

MSE - 6 godzin temu, *.chello.pl @grzesiek:

co Ty chrzanisz człowieku, do czerwca będą u nas, teraz mogą jedynie podpisać z kimś innym umowę (od 1 stycznia), odejdą po sezonie i będziemy w czarnej d... odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @MSE: będą , albo i nie będą. Wpłynie dobra oferta to nie zobaczysz ich odpowiedz

Syn Trenera - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Jacku ja się chciałem zapytać kto sprowadził Kramera do Legii i kto był odpowiedzialny za testy medyczne... A weź się chłopie do roboty a nie słodkie bajki sadzisz ... odpowiedz

