Charatin na aucie, Johansson niepewny

Piątek, 30 grudnia 2022 r. 10:07 Woytek, źródło: Legionisci.com/sport.tvp.pl

W Legii większych szans na grę nie ma Igor Charatin. W sztabie zapadła nawet decyzja, że w przypadku koniecznych roszad w składzie większe szanse na pojawienie się na placu gry będą mieli wychowankowie. W tej sytuacji klub najchętniej rozstałby się z Ukraińcem, który ma ważny kontrakt jeszcze przez półtora roku.









Charatin zarabia jednak przy Łazienkowskiej dobre pieniądze i aby z nich zrezygnował musiałby mieć w zanadrzu lepszą z innego klubu lub Legia musiałaby go przekonać do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron, czyli zapłacenia mu z góry za część kontraktu.



– Rozmawiamy z zawodnikiem i agentem. Prowadzimy trójstronną dyskusję, ale nie jest to temat, który będę poruszał publicznie - skomentował krótko Jacek Zieliński w rozmowie z TVP Sport.



Niepewna jest przyszłość Mattiasa Johanssona, ale w przeciwieństwie do Charatina, jego umiejętności są cenione, choć ze względów zdrowotnych za często nie da się z nich skorzystać.



– Na Łazienkowską nie trafiła żadna oferta dotycząca Johanssona. Czy mógłby odejść zimą? Miałbym problem z pozbyciem się tak dobrego zawodnika w tym momencie. Także w obliczu celów sportowych, które są przed nami. Chciałbym, by był z nami przynajmniej do końca kontraktu - skomentował Zieliński.