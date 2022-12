Tobiasz zimą nie na sprzedaż. Miszta na wypożyczenie?

Piątek, 30 grudnia 2022 r. 10:11 Woytek, źródło: sport.tvp.pl

Aktualnie największe zainteresowaniem spośród młodych piłkarzy Legii cieszy się Kacper Tobiasz. 19-letni bramkarz przebojem wywalczył miejsce w podstawowym składzie i jesienią był jednym z najlepszych zawodników w drużynie. - Nie ma możliwości, by rozstał się z nami przed końcem sezonu - mówi Jacek Zieliński dla TVP Sport.



Umowa Tobiasza z Legią obowiązuje do lipca 2026 roku, ale wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wcześniej będzie okazja do transferu za kilka milionów euro.









– Ważny jest moment sprzedaży zawodnika. Tobiasz pewnie będzie warty kilka milionów, ale na razie ma za sobą kilkanaście meczów w Ekstraklasie. Jak można myśleć o takich kwotach? Wiemy, że ma talent i jest dobry, ale wartość można zbudować. Na razie ma za sobą pobyt z kadrą na mundialu, ale w perspektywie są europejskie puchary, które też wpływają na budowanie kwestii finansowych. Fakt jest taki, że Tobiasz nie spieszy się z wyjazdem. Kibice go uwielbiają i w drugą stronę działa to tak samo - mówi dyrektor sportowy.



W klubie zaczęto brać pod uwagę możliwość wypożyczenia Cezarego Miszty. - Przydałaby mu się regularna gra. W trakcie takich rund można zebrać też wiele doświadczenia, które jest nie do przeceniania - mówi Zieliński.