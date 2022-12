Kapustka i Jędrzejczyk przedłużą umowy

Piątek, 30 grudnia 2022 r. 11:51 źródło: sport.tvp.pl

W rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowy Legii Warszawa poruszył temat transferów i przedłużania kontraktów z tymi, którym kończą się umowy. Przy Łazienkowskiej liczą się z tym, że zatrzymanie w klubie Josue i Filipa Mladenovicia będzie bardzo trudne, bo obaj liczą na intratne oferty pod koniec swoich karier, a takiego poziomu Legia nie może im zaoferować.



Zdecydowanie łatwiej będzie z Bartoszem Kapustką i Arturem Jędrzejczykiem. Kontrakty obu najprawdopodobniej zostaną przedłużone podczas zgrupowania w tureckim Belek.









W grudniu 2023 wygasa umowa Igora Strzałka, który na razie ma rozegranych kilka minut w pierwszym zespole, ale wszyscy wierzą, że jest materiałem na piłkarza.



- Negocjacje trwają od kilku tygodni i zbliżamy się do konsensusu. Dla jasności powiem, że nie chodzi o kwestie finansowe. To kwestia stworzenia odpowiednich perspektyw na przyszłość. Rozważałem różne opcje, bo szkoda, żeby nie miał okazji do regularnej gry na dobrym poziomie. Ma potencjał i umiejętności, które sprawią, że nie powinien odstawać na tle Ekstraklasy, lecz może nawet pewnymi akcjami pozytywnie zaskakiwać kibiców i trenera. Ale to na razie moje predykcje, które być może dopiero się zweryfikują w rundzie wiosennej - mówi Jacek Zieliński.