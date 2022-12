Całej legijnej społeczności, kibicom, zawodnikom, trenerom i pracownikom klubu życzymy w Nowym Roku 2023 zdrowia i spełnienia marzeń. Aby Legia jak najszybciej wróciła na należne jej miejsce, aby stadion przy Łazienkowskiej wypełniał się zawsze po brzegi, obyśmy mieli okazję wyruszyć za ukochanym klubem na europejskie wojaże, a do klubowej gabloty trafiło nowe trofeum. Aby Nowy Rok 2023 był lepszy od poprzedniego. Wszystkiego najlepszego!

Syrenka - 4 godziny temu, *.orange.pl Szczęśliwego Nowego Roku! Pozdrowienia dla Legionistów z Konina! odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.orange.pl LEGIA na podium i z PP a poza tym zdrowego i szczesliwego Nowego Roku 2023 wszystkim LEGIONISTOM i LEGIONISTKOM !!!! odpowiedz

Dexter - 6 godzin temu, *.centertel.pl Od 2003 20 lat temu zacząłem kupować pierwsze numery Naszej Legii za 3.5 i cały pokój w plakatach (L) odpowiedz

Milan - 6 godzin temu, *.chello.pl Aby Mioduski sprzedał klub i zwinął się stąd na zawsze!!!!! odpowiedz

Grinder - 6 godzin temu, *.aster.pl Szczęśliwego Nowego Jorku!

a Happy New York City

odpowiedz

Gajowy - 8 godzin temu, *.getfiber.pl życzenia 2023 dla PZPN

za remis 0 pkt.,

za zwycięstwo powyżej 3 bramkami 4 pkt.

7 zmian w 90 minut +2 w dogrywce.



Kibic idzie jak do kina , chce oglądać szybkie akcje i bramki , grę do przodu, nie chce oglądać zmęczonych grających na remis bo można. Wtedy zapłaci i wszyscy będą szczęśliwi. odpowiedz

axlrose - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Gajowy: Jeżeli za remis 0 punktów, to za porażkę ile? Minus jeden, a za przegraną trzema golami minus dwa? Nie za wcześnie świętujesz Nowy Jork? odpowiedz

Rafał - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Szczśliwego Nowego, Udanego. odpowiedz

FWWM - 10 godzin temu, *.orange.pl naj(L)epszego wszystkim! odpowiedz

