6-9.01: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę nasi siatkarze zagrają wyjazdowe spotkanie w Głogowie, gdzie powalczą o pierwsze punkty w roku 2023. Dzień później koszykarze Legii udadzą się do Zielonej Góry - tylko wygrana zapewni Legii udział w turnieju finałowym Pucharu Polski (czyli min. 7 miejsce po I rundzie rozgrywek), bez oglądania się na innych. Mecz futsalistów z BSF-em Bochnia został przełożony na 8 lutego. Rozkład jazdy: 06.01 g. 20:00 FC Dordrecht - FC Den Haag 07.01 g. 18:00 Chrobry Głogów - Legia Warszawa [siatka] 07.01 g. 18:00 Legia II Warszawa - UKS Trójka Żyrardów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 08.01 g. 15:30 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport] Młodzież: 07.01 g. 10:30 Legia Warszawa U-15 - Polonia Warszawa U-15 [kosz, ul. Grójecka 93] 08.01 g. 11:00 Legia Warszawa U-17 - MKS Ochota U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 09.01 g. 18:30 Dziewiątka Łomża U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz]

