13-15.01: Weekendowy rozkład jazdy

W najbliższą sobotę siatkarze Legii podejmować będą na własnym parkiecie Mickiewicza Kluczbork - początek spotkania o 18:00. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. W niedzielę o 15:30 nasi koszykarze na Bemowie zmierzą się z beniaminkiem rozgrywek, Sokołem Łańcut. Bilety nabywać można na eBilet.pl. Futsaliści Legii w piątek o 21:00 zagrają spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski w Łowiczu. Dwóch panczenistów Legii - Marka Kanię oraz Karola Karczewskiego czekają starty na Zimowej Uniwersjadzie w Lake Placid. Rozkład jazdy: 13.01 g. 20:00 FC Den Haag - MVV Maastricht 13.01 g. 21:00 Kia Łowicz - Legia Warszawa [futsal] 14.01 g. 18:00 Legia Warszawa - Mickiewicz Kluczbork [siatka, ul. Niegocińska 2a] 14.01 g. 18:30 Energa Basket Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Lindego 20] 15.01 g. 15:30 Legia Warszawa - Sokół Łańcut [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 15.01 g. 10:00 Gim 92 Warszawa-Komorów U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Koncertowa 4] 15.01 g. 12:00 Akademia Młodych Dzików Ochota U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz, ul. S. Skarżyńskiego 8] 16.01 g. 20:00 Legia Warszawa U-19 - UKS Dziewiątka Łomża U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

