Koszykówka

W Zielonej Górze o awans do turnieju finałowego PP

Poniedziałek, 2 stycznia 2023 r. 16:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W dniach 16-19 lutego rozegrany zostanie turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski, w którym weźmie siedem najlepszych drużyn Energa Basket Ligi po pierwszym etapie rozgrywek oraz gospodarz turnieju - prawdopodobnie Start Lublin. Na kolejkę przed końcem pierwszej rundy, Legia aby mieć pewny start w turnieju finałowym, musi wygrać w najbliższy weekend w Zielonej Górze.



Po porażce ze Stalą, legioniści mają obecnie bilans 8-6 i tylko wygrana z Zastalem zapewni naszej drużynie start w Suzuki Pucharze Polski, bez oglądania się na wyniki innych drużyn. W przypadku porażki z Zastalem, Legia zrówna się punktami (8-7) z zielonogórzanami... ale wypadnie poza czołową siódemkę, jeśli swój mecz (8 stycznia w Lublinie) wygra Spójnia - w takim przypadku trzy zespoły będą miały bilans 8-7, ale Legia będzie miała niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań (porażki ze Spójnią i Zastalem).



W przypadku porażki Legii z Zastalem (ale nie wyższej niż 14-punktami) oraz wygranej Spójni w Lublinie, miejsce w "siódemce" zapewni nam tylko... co najmniej jedna wygrana Kinga (z Arką na wyjeździe lub/i Treflem u siebie) oraz porażka Anwilu w Ostrowie Wielkopolskim (mecz 7 stycznia) - wówczas do małej tabeli (z bilansem 8-7) liczone będa małe punkty czterech zespołów - Legii, Spójni, Zastalu i Anwilu, co pozwoli legionistom (zakładając porażkę w Zielonej Górze nie wyższą niż różnicą 14 punktów).



Przed rokiem Legia nie awansowała do turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski, bowiem po pierwszej rundzie zajmowała ósme miejsce. Wtedy ostatecznie o braku awansu do finałów PP zdecydował zaległy mecz legionistów... w Zielonej Górze, przegrany 66:100. Legia Warszawa tylko raz zdobyła Puchar Polski, w swojej blisko 94-letniej historii, a miało to miejsce w 1970 roku. Od czasu awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w roku 2017, legioniści odpadali z rozgrywek PP w 1/4 finału, przegrywając z Treflem Sopot (56:92 w Lublinie, 12 lutego 2021), HydroTruckiem Radom (58:85 w Arenie Ursynów, 13 lutego 2020), Polpharmą Starogard Gdański (67:74 w Arenie Ursynów, 14 lutego 2019) oraz Zastalem Zielona Góra (63:109 w Arenie Ursynów, 16 lutego 2018 roku).