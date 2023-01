Marek Kania nie poleci na Mistrzostwa Europy

Z powodu kontuzji, panczenista Legii - Marek Kania nie wystartuje w najbliższy weekend w Mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim, które odbędą się w norweskim Hamar. "Pod względem sportowym rok 2022 był moim najlepszym w życiu. Zarówno na rolkach, jak i na łyżwach nigdy przedtem nie osiągałem takich rezultatów, jak w tym roku. Oczywiście był to rok ukoronowany spełnieniem mojego marzenia - startem w Igrzyskach Olimpijskich. Szkoda tylko, że samo zakończenie roku nie mogło być tak dobre jak poprzednie miesiące. Niestety przez lekką kontuzję, nie mogę chwilowo trenować na łyżwach i nie wystartuję na zbliżających się Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporam i wrócę do treningów" - mówi zawodnik Legii. Przed rokiem Marek Kania na Mistrzostwach Europy w Heerenveen zajął ósme miejsce w wyścigu na 500 metrów (czas 35.079s), a w sprincie drużynowym (wraz z Damianem Żurkiem i Piotrem Michalskim) zdobył brązowy medal. Kolejne zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim zaplanowano na 10-12 lutego, finał PŚ będzie miał miejsce tydzień później, a w pierwszy weekend marca w Heerenveen odbędą się Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieję, już z udziałem legionisty. Marek Kania jest także w kadrze Akademickiej Reprezentacji Polski na uniwersjadę w Lake Placid, która odbędzie się w USA w dniach 12-22 stycznia 2023 roku.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.