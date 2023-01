Grzegorz Och odszedł do AZS-u UW

Po 2,5-rocznej przygodzie z Legią, Grzegorz Och wraz z początkiem stycznia 2023 roku opuszcza futsalową sekcję naszego klubu i przenosi się do innej drużyny najwyższej klasy rozgrywkowej - AZS-u UW. 37-letni zawodnik wywalczył z Legią awans do ekstraklasy w sezonie 2020/21, kiedy w 22 meczach zdobył 6 bramek. W obecnym sezonie wystąpił w trzynastu spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę. Łącznie w Legii rozegrał 59 meczów ligowych (37 w ekstraklasie), w których zdobył 10 bramek oraz w jednym meczu Pucharu Polski.

