Będą kolejne zmiany w drużynie, trener niezagrożony

Legionistom zarzuca się przede wszystkim bardzo słabą grę w obronie. W połowie grudnia od zespołu został odsunięty Devyn Marble , ale jeszcze nie rozwiązano z nim kontraktu. Według informacji Karola Waśka z WP SportoweFakty posada szkoleniowca jest niezagrożona. "Trener odbył spotkanie z Jarosławem Jankowskim. Ten powiedział wprost, że nadal cieszy się jego zaufaniem i czas dokonać zmian w drużynie" - czytamy na sportowefakty.wp.pl. Zmiany wydają się jednak niezbędne, by ratować ten sezon. Legia szuka jakościowych wzmocnień, a także nie wyklucza kolejnych rozstań z zagranicznymi zawodnikami, choć tutaj musiałoby się pojawić zainteresowanie nimi innych klubów. Sytuacja powinna wyjaśniać się w najbliższych kilkunastu dniach.

W obecnym sezonie koszykarze Legii grają poniżej oczekiwań. Po 14 kolejkach mają na swoim koncie 6 porażek i aktualnie zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli, a także nie są pewni udziału w finałowym turnieju o puchar Polski. Do tego doszły słabe występy w Koszykarskiej Lidze Mistrzów, w której Zieloni Kanonierzy zanotowali 5 porażek na 6 spotkań. Drużyna przed sezonem została zbudowana w głównej mierze przez obecnego szkoleniowca Wojciecha Kamińskiego , więc naturalnie pojawiają się opinie, że to on ponosi największą odpowiedzialność za aktualny stan kadry. Trener miał do dyspozycji najwyższy w historii koszykarskiej Legii budżet na zawodników, sporo większy niż przed rokiem, gdzie zdołał z zespołem wywalczyć wicemistrzostwo Polski.

Mistrz Gospodarz Anioł - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Budowalim ten zespół kilka miesięcy, budowalim i prrrrrrr.... odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie sądzę,że chodzi o Berzinsa. Jeśli był chory albo kontuzjowany to potrzebuje czasu aby dojść do formy. Wydaje się ,że odejdzie ktoś z dwójki Leslie - Mc.Callum albo obaj. Jeśli tak to zostanie Marble. Musi ktoś dojść na 1 i na 4-5. Szkoda,że nie chcieli ściągnąć Schenka odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @ws:masz racje oni są chyba najbardziej wartościowi na rynku i mają to opcję wykupu. Nie chcialbym zeby mc callum odszedl, ale niestety jest taka opcja bo za niego mozemy sporo dostać. Ale pozbywać sie rozgrywającego. Nie eee . Zdecydowanie wolalbym zeby leslie odszedl. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Obstawiam że o berzinsa tym razem najbardziej chodzi. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: oraz liczę na ściągnięcie kogoś młodszego niż 28-35l...

Rewolucji tez sie nie spodziewam oprocz marble to z max jednego sie pewnie pozbedzieny odpowiedz

