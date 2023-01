Kadra Legii na zgrupowanie w Belek

Komentarze (8)

Hiszpan - 14 minut temu, *.play-internet.pl Nie jest źle. Przy dobrych wiatrach 4-5 miejsce. Progres jest. odpowiedz

Kuchy King - 20 minut temu, *.vectranet.pl Współczuję trenerowi. Z tej ekipy ciężko wytypować podstawową jedenastkę. odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trenujcie chłopaki i pamiętajcie że dla nas kibiców, liczy się tylko mistrzostwo !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 z muciego to taki napastnik jak z czeslwa711 trener. wstyd i zenada. tffuuuuu odpowiedz

Gerard - 2 godziny temu, *.telkab.pl Ten cały Kramer mógłby pojechać, miałby kto reszcie buty czyscic:) odpowiedz

Misio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Muci nie jest napastnikiem choćbyście nie wiem jak chcieli … odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Misio: To taki chwyt marketingowy.Jak się ma dwóch napastników w kadrze to słabo to wygląda.A tak to mamy trzech napastników.

I zawsze w kadrze musi być przynajmniej jeden Obradovic czy inny Eduardo.Tym razem mamy Kramera. odpowiedz

Misiu - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Misio: ale to ty chcesz zeby to nie byl napastnik. Wejdz sobie na jego profil na transfermarkcie. Zanim do nas przyszedl to gral w ataku. U nas Michniewicz go namascil nowym Dudą. Zreszta u nas tez najlepiej gral w ataku. Sprawdz zanim cos napiszesz. odpowiedz

