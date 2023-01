Zastal Zielona Góra 90-106 Legia Warszawa

Komentarze (6)

Koneser polskiej piłki klubowej - 43 minuty temu, *.plus.pl Gdzie byli kibice? Tylko kilka osób pojechało, bo było słychać jak byli za koszem. Co? Do Zielonej Góry w środku tygodnia na puchar Polski w piłce nożnej można i selekcja, a tutaj nie można? Tylko nie mówcie później by wspierać sekcje legijne, bo jesteście niespójni odpowiedz

Hg - 7 minut temu, *.chello.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: A ty mietku byłeś? odpowiedz

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl Juz sprawdzilem na plk maccalum 31 pkt najlepszy strzelec. 6/7 za 3 pkt. Mowilem ze mccallum nie ma co sie pozbywać... odpowiedz

grzesiek - 36 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: dodatkowo chłop ma mega motorek do nakręcania sie na wazne mecze odpowiedz

ws - 45 minut temu, *.play-internet.pl O k.... szok! odpowiedz

grzesiek - 58 minut temu, *.centertel.pl Super, okazały wynik, czekam na rozpiske kto ile rzucił odpowiedz

