Koszykówka

Zastal Zielona Góra 90-106 Legia Warszawa. Legia zagra o PP

Niedziela, 8 stycznia 2023 r. 17:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 106-90 - to pierwsza wygrana legionistów od 35 lat z zielonogórskim klubem. Co więcej, wygrana zapewniła naszej drużynie udział w turnieju finałowym Pucharu Polski (zagra tam osiem drużyn), który odbędzie się w dniach 16-19 lutego w Lublinie. W meczu z Zatalem Legia zdobyła najwięcej punktów w obecnym sezonie, a po raz drugi przekroczyła "setkę". Ray McCallum zdobył w spotkaniu z Zastalem 31 punktów (i zaliczył 6 asyst) - to jego najlepszy wynik w obecnym sezonie. W najbliższą niedzielę o godzinie 15:30 legioniści zmierzą się z Sokołem Łańcut - bilety do kupienia na eBilet.pl.



Zielonogórzanie rozpoczęli ze sporą energią dzięki czemu bardzo szybko objęli prowadzenie 6:0. Ze strony Legii odpowiadał Geoffrey Groselle trafiający zarówno spod samej obręczy jak również z półdystansu. Po „trójce” Raya McCalluma Legia prowadziła 8:6 i cieszyła się niezłą skutecznością. Na cztery minuty przed końcem pierwszej odsłony meczu warszawianie prowadzili 20:11. Po przerwie na żądanie wciąż to Legia była lepsza co przypieczętowała wsadem Janisa Berzinsa. Efektowne zagranie ustaliło wynik pierwszej kwarty – 30:18 dla warszawian.



Zastal starał się wymuszać przewinienia rywala odważnie atakując kosz – najlepiej wychodziło to Przemysławowi Żołnierowiczowi dzięki któremu strata gospodarzy stopniała do sześciu „oczek”. Zieloni Kanonierzy grali szybko, często zamieniając kontrataki na punkty. Właśnie w takich okolicznościach dwukrotnie z rzędu zza łuku trafił Ray McCallum i Legia objęła najwyższe tego dnia powadzenie, 42:28. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego grali z dużym zaangażowaniem, walczyli o każdą piłkę co przynosiło efekty. Na półmetku spotkania Legia wygrywała aż 60:41.



Pomimo wyraźnego prowadzenia stołeczna ekipa nie zamierzała się zatrzymywać. Skutecznie akcje kończyli Billy Garrett, Ray McCallum i Geoffrey Groselle. W końcu swoje pierwsze punkty w tym meczu zdobył Grzegorz Kulka, po czym tablica wyników wskazywała rezultat 72:47 dla gości. Gospodarze nie ustawali w wysiłku, by przed ostatnią kwartą zniwelować tę stratę i cel swój osiągnęli – po 30 minutach gry Legia prowadziła 83:67. Po kolejnym celnym rzucie za trzy punkty w wykonaniu Raya McCalluma na nieco ponad cztery minuty przed końcem meczu stało się niemal jasne, że to Legia będzie triumfować. Tak też się stało – Legia Warszawa pokonała Eneę Zastal BC Zielona Góra 106:90.



To dziewiąte zwycięstwo legionistów w trwającym sezonie Energa Basket Ligi. Triumf ten dał warszawianom przepustkę do gry w turnieju finałowym o Suzuki Puchar Polski, który zostanie rozegrany w dniach 16-19 lutego.



PLK: Zastal Zielona Góra 90-106 Legia Warszawa

Kwarty: 18-30, 23-30, 26-23, 23-23









Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

28. P. Żołnierewicz 23 (1)

20. B. Alford 18 (3)

44. A. Hadzibegović 18 (1)

2. K.Brewton 7 (1)

12. A. Zecević 4

---

7. S. Kowalczyk 8 (2)

8. D. Kutlesić 7

25. J. Wójcik 3

10. S. Wójcik 2

21. M. Pluta 0

3. J. Góreńczyk -

14. J. Kunc -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. McCallum 31 (6)

30. B. Garrett 17

41. G. Groselle 15

6. T. Leslie 14 (2)

14. G. Kulka 3 (1)

---

55. Ł. Koszarek 8 (2)

11. G. Kamiński 7 (1)

91. D. Wyka 6

31. J. Berzins 5 (1)

1. J. Sadowski 0

22. S. Kołakowski 0





Komisarz: J. Maciek

Sędziowie: P. Pastusiak, M. Skorek, M. Dębowski



