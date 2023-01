Pierwszy trening w nowym roku

Z drużyną trenują młodzi Jakub Jędrasik i Jan Ziółkowski i Filip Rejczyk , którzy znajdą się w kadrze na zgrupowanie w Belek. W środę odbędą się 2 treningi - o godz. 10 i 15, a w czwartek jeden, o godz. 11:30. W piątek rano zespół wyleci do Turcji. W Belek drużyna rozegra trzy sparingi. Pierwszym rywalem ma być azerski zespół Səbail FK, drugim węgierski Mezőkövesd Zsóry FC, a ostatnim serbski FK Čukarički. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszych codziennych materiałów z Turcji.

We wtorek do treningów wrócili reprezentanci - Artur Jędrzejczyk , Filip Mladenović i Kacper Tobiasz . Obecny był także Carlitos , który przed świętami trenował indywidualnie z powodu urazu łydki - teraz wszystko już jest w porządku. Zawodnikiem kontuzjowanym w tym momencie jest Blaz Kramer - jego rehabilitacja przebiega dobrze, ale absencja potrwa jeszcze 2 miesiące. Drobne problemy ma Lindasy Rose , a z powodu infekcji nie ćwiczył Jurgen Celhaka .

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

LegiaFans - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wa(L)czyć Trenować Warszawa Musi Panować odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl przyjscie do Legii takich kalek to tylko wina sztabu medyczne to nie jest pierwszy przypadek tak jest od lat i to tylko w Legii odpowiedz

Arek - 9 minut temu, *.tpnet.pl @bronek49: typie! Albo się nie znasz i pieprzysz, żeby pieprzyć, albo masz do łba za daleko. Chociażby w łachu - przypadek Sobiecha, czy w Jadze ten Runje, czy jak on tam. i to tak na szybko Ci podałem co mi do głowy przyszło. A można by, wymieniać i wymieniać. odpowiedz

opoor - 4 godziny temu, *.com.pl Normalnie niesamowity jest ten Blaż, taki porcelanowy :) Jego na półkę trzeba odstawić i nawet nie wycierać z kurzu bo się popsuje. odpowiedz

gon - 4 godziny temu, *.aster.pl @opoor: on nie jest porcelanowy. On ma ten sam uraz, ktory mial jeszcze przed Legią i nie moze go zaleczyc do konca bo to jakis dziwny uraz w ogoel był. Pech. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.