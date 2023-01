Miszta i Strzałek nie trafią na wypożyczenia

Wtorek, 3 stycznia 2023 r. 14:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przy Łazienkowskiej rozważano ostatnio możliwość wypożyczenia Cezarego Miszty na rundę wiosenną. - Przydałaby mu się regularna gra. W trakcie takich rund można zebrać też wiele doświadczenia, które jest nie do przeceniania - mówił Jacek Zieliński w rozmowie z sport.tvp.pl.



Zainteresowanie wyrażała m.in. ekstraklasowa Miedź Legnica, ale zawodnik podjął decyzję, że chce zostać w Legii i nie rezygnuje z walki o miejsce w składzie.



Wygląda na to, że wyjaśniła się także najbliższa przyszłość Igora Strzałka, który jesienią nie prezentował wysokiej formy nawet w trzecioligowych rezerwach i nie otrzymał szans na grę w pierwszej drużynie. Zawodnik rozważał wypożyczenie, ale w grudniu zaczął lepiej prezentować się na treningach i po rozmowie z trenerem Kostą Runjaiciem zdecydowano, że najwięcej mu da pozostanie w pierwszej drużynie, zbieranie doświadczenia u boku zawodników takich jak Josue czy Kapustka. Jeżeli będzie prezentował odpowiedni poziom, to będzie mógł liczyć na swoje minuty na boisku.