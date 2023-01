Skwierczyński odszedł do Ruchu Chorzów

Wtorek, 3 stycznia 2023 r. 18:16 źródło: Ruch Chorzów / Legionisci.com

19-letni Kacper Skwierczyński odszedł z Legii Warszawa do Ruchu Chorzów na zasadzie transferu definitywnego. Z pierwszoligowym klubem podpisał 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia.



Pochodzący z Siedlec zawodnik jesienią rozegrał 7 meczów w III lidze w Legii II, w których zdobył jedną bramkę. W poprzednim sezonie zanotował 29 występów, w których strzelił 5 goli. W pierwszym zespole zadebiutował we wrześniu 2021 roku, w spotkaniu Pucharu Polski z Wigrami Suwałki.



– Przejście do Ruchu to dla mnie nowy rozdział, nowe otoczenie i nowe wyzwania. Miałem okazję grać w sparingu z GKS Tychy, więc poznałem kilku chłopaków, pomagał mi też Mikołaj Kwietniewski, którego znam z Legii. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, cieszę się, że tu jestem i przede wszystkim nie mogę się doczekać pierwszego meczu, bo zagramy u siebie i będzie sporo kibiców, a ja lubię tę atmosferę. Mam nadzieję, że jako drużyna będziemy realizować wiosną stawiane przed nami cele – powiedział zawodnik.