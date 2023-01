Skibicki bliski wypożyczenia do pierwszoligowca

Wtorek, 3 stycznia 2023 r. 21:19 Redakcja

Kacper Skibicki nie ma wysokich notowań w obecnej drużynie Legii. W rundzie jesiennej ani razu nie pojawił się na placu gry w pierwszej drużynie, grywał za to w trzecioligowych rezerwach - 12 razy.



Od pewnego czasu trwają prace nad wypożyczeniem go do innego klubu. Jak poinformował na twitterze Janekx89 "Skiba" jest bliski przenosin do GKS-u Tychy.



Kontrakt Kacpra Skibickiego obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Do tej pory pomocnik wystąpił w 31 meczach Legii i zdobył 2 bramki.