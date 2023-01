Səbail FK - sylwetka pierwszego sparingpartnera

Sobota, 7 stycznia 2023 r. 12:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Pierwszym sparingpartnerem Legii podczas zgrupowania w Belek będzie azerski Səbail FK. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 8 listopada o godzinie 15, czasu polskiego. Poniżej przedstawiamy najbliższego rywala "Wojskowych".

















Səbail FK jest bardzo młodym klubem. Założony w 2016 roku, już po premierowym sezonie zdołał awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w Azerbejdżanie. W Premyer Liqa nadzwyczajnie nie błyszczał i zazwyczaj zajmował miejsce w dole tabeli. Wyjątkiem i największym dotychczasowym osiągnięciem klubu jest sezon 2018/19, w którym zajął trzecie miejsce i zapewnił sobie grę w eliminacjach do Ligi Europy (odpadł w pierwszej rundzie z rumuńskim zespołem Universitatea Craiova). W poprzednim sezonie "Lwy" zajęły ostatnie miejsce w tabeli, z tylko 15 punktami po 28 kolejkach. Uniknęli jednak spadku, dzięki zmianie w rozgrywkach i zwiększeniu liczby drużyn w lidze z ośmiu do dziesięciu.



Przed obecnym sezonem w klubie pojawiła się ogromna liczba zmian kadrowych. Z drużyny odeszło aż 18 piłkarzy, a przybyło 20. To jednak nie pomogło i początku rozgrywek 2022/23 zespół również nie może zaliczyć do udanych. Na półmetku sezonu zajmuje ostatnią pozycję w tabeli, choć z zaledwie dwupunktową stratą do bezpiecznego miejsca. Zwyciężył tylko dwa razy, zremisował cztery spotkania i poległ w dwunastu meczach. Zaskakująco dobrze idzie najbliższym rywalom Legii w krajowym pucharze, gdzie wyeliminowali dwóch przeciwników i dotarli do półfinału. Po porażce 0-3 z Qarabagem, w ostatnim spotkaniu przed przerwą zimową w drużynie doszło do zmiany trenera. Mahmud Gurbanov złożył rezygnację, która została przyjęta przez zarząd, a dzień później na stanowisku zastąpił go Şahin Diniyev. Najlepszymi zawodnikami z drużyny Diniyeva są napastnicy Agabala Ramazanov i Goba Zakpa oraz argentyński pomocnik polskiego pochodzenia, Franco Mazurek. W zimowym oknie transferowym doszło już do dwóch zmian w drużynie. Z wypożyczenia do FC Shamakhi powrócił środkowy obrońca Adil Nagiyev, a w drugą stronę powędrował pomocnik Emin Zamanov. Dla Legii będzie to pierwsze spotkanie przeciwko tej ekipie.



Oprócz tego meczu legioniści rozegrają jeszcze dwa sparingi na zgrupowaniu w Turcji: 11 stycznia z węgierskim Mezőkövesd Zsóry FC i 15 stycznia z serbskim FK Čukarički. Te spotkania także zaplanowano na godzinę 15. Zapraszamy do śledzenia naszych tekstowych relacji live.