Futsal

Gliński odchodzi z Legii

Środa, 4 stycznia 2023 r. 12:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

31-letni Mateusz Gliński po blisko 5-letniej grze w barwach futsalowej Legii, odchodzi z naszego klubu. W obecnym sezonie dotychczasowy kapitan drużyny zagrał w dziewięciu meczach, w których zdobył dwie bramki. W regularnej grze w tym sezonie przeszkadzały mu kontuzje.



Gliński do Legii trafił przed sezonem 2019/20, kiedy legioniści występowali w II lidze. Z naszym klubem wywalczył dwa awanse - najpierw do I ligi, a później do ekstraklasy. W sezonie 2020/21 na zapleczu ekstraklasy, rozegrał 22 mecze ligowe, w których zdobył 13 bramek, tym samym miał spory udział w wywalczeniu awansu.



W najwyższej klasie rozgrywkowej, przez półtora sezonu, rozegrał łącznie 27 meczów w barwach Legii, w których zdobył 9 bramek.