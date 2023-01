Majchrzak w kadrze AS Roma

Środa, 4 stycznia 2023 r. 12:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jordan Majchrzak, który latem został wypożyczony z Legii Warszawa do AS Roma został zgłoszony do rozgrywek Serie A. 18-letni napastnik do tej pory trenował w młodzieżowym zespole Romy, a niedawno został dostrzeżony przez Jose Mourinho. 30 grudnia wystąpił w sparingowym spotkaniu pierwszego zespołu z drużyną z Primavery i zdobył dwie bramki.



Majchrzak jest wypożyczony do końca tego sezonu za 100 tys. euro, ale Włosi mają opcję wykupu młodego Polaka za - wg różnych źródeł - 700-900 tys. euro.