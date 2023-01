Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Piątek, 6 stycznia 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Stawką niedzielnego meczu w Zielonej Górze, oprócz dwóch punktów w tabeli Energa Basket Ligi, będzie również awans do turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski. Podobnie jak przed rokiem, o awansie do rywalizacji o krajowy puchar, decydować będzie mecz z Zastalem.



Legia pewne miejsce w turnieju będzie miała w przypadku wygranej z Zastalem. Porażka mocno skomplikuje naszą sytuację... W przypadku porażki z Zastalem, Legia zrówna się punktami (8-7) z zielonogórzanami... ale wypadnie poza czołową siódemkę, jeśli swój mecz (8 stycznia w Lublinie) wygra Spójnia - w takim przypadku trzy zespoły będą miały bilans 8-7, ale Legia będzie miała niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań (porażki ze Spójnią i Zastalem). W przypadku porażki Legii z Zastalem (ale nie wyższej niż 14-punktami) oraz wygranej Spójni w Lublinie, miejsce w "siódemce" zapewni nam tylko... co najmniej jedna wygrana Kinga (z Arką na wyjeździe lub/i Treflem u siebie) oraz porażka Anwilu w Ostrowie Wielkopolskim (mecz 7 stycznia) - wówczas do małej tabeli (z bilansem 8-7) liczone będa małe punkty czterech zespołów - Legii, Spójni, Zastalu i Anwilu, co pozwoli legionistom (zakładając porażkę w Zielonej Górze nie wyższą niż różnicą 14 punktów) zająć miejsce w czołowej "siódemce" Energa Basket Ligi na półmetku jej rozgrywek.







Tymczasem Legia, od awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w 2017 roku, ani razu nie wygrała z Zastalem, notując jedenaście kolejnych porażek (w tym jedną w ćwierćfinale Pucharu Polski). Szczególnie słabo wychodzą nam mecze w Zielonej Górze, gdzie przed rokiem, gdzie stawka była dokładnie taka sama jak obecnie, przegraliśmy aż 66:100. Przed tamtym meczem, do Galerii Sław zielonogórskiego klubu włączony został Łukasz Koszarek. Najbliższej korzystnego wyniku w Zielonej Górze, nasz zespół był w kwietniu 2019 roku, kiedy przegraliśmy 96:100.



Obecnie Zastal nie jest tak mocnym zespołem jak w ostatniej dekadzie - również z powodu mniejszego budżetu. Zespół drugi sezon z kolei prowadzi Oliver Vidin, który wcześniej pracował w Śląsku i zwyciężył z Legią (2:1) w rywalizacji o brązowy medal w sezonie 2020/21, kiedy mecze o brąz rozgrywane były w Ostrowie Wielkopolskim. W barwach Zastalu występuje nasz były zawodnik, który ostatni sezon spędził w Anwilu - Sebastian Kowalczyk. O ile we Włocławku "Kowal" miał przede wszystkim zadania defensywne, to w Zastalu występuje raczej jako kreujący grę drużyny. Przebywając średnio 24,5 min. na parkiecie, zdobywa 7.2 pkt. i notuje 3.6 asysty, przy bardzo dobrej skuteczności z dystansu (43.9% za 3 pkt.).



Spośród Polaków w Zastalu, najpoważniejszą rolę odgrywa Przemysław Żołnierewicz (śr. 31,5 min.), który zdobywa 13.5 pkt., zalicza 4 zbiórki i 3.7 asysty. To właśnie "Żołnierz" jest jednym z najczęściej faulowanych graczy zielonogórskiego klubu, a ponadto bardzo skutecznie wykonuje rzuty wolne (80%). Po kilkanaście minut w każdym spotkaniu dostają Szymon Wójcik (śr. 8.5 pkt., 40.7% za 3) oraz Jan Wójcik (śr. 6.1 pkt.).



Już na początku października, z klubem pożegnał się Glenn Cosey. Po zaledwie dwóch rozegranych meczach, Amerykanin wyleciał do USA z powodów osobistych, a w jego miejsce szybko zakontraktowano Bryce'a Alforda. 27-letni zawodnik ostatnio występował w G-League, a w EBL notuje średnio 11.7 pkt. i 3.4 zbiórki przy przeciętnej skuteczności, w ciągu blisko 26 minut na boisku w meczu. Najskuteczniejszym graczem w zespole Vidina jest środkowy z Czarnogóry - Alen Hadzibegović, który ostatni sezon spędził w Lovcen w drugiej dywizji Ligi Adriatyckiej. W Zastalu notuje 15.1 pkt. oraz 7.9 zbiórki, 1.4 bloku oraz wymusza sporo (4.7) przewinień. Drugim zawodnikiem podkoszowym (grającym głównie na czwórce), zakontraktowanym podobnie jak Hadzibegović na dwa lata, jest 28-letni Serb, Dusan Kutlesić. Zawodnik w ostatnim sezonie został wybrany MVP play-offów drugiej Ligi Adriatyckiej, gdzie występował w barwach serbskiego Zlatiboru Cajetina. Obecnie notuje 12.9 pkt. i potrafi "przymierzyć" z dystansu (35.3% za 3). Kolejnym podkoszowym zawodnikiem, również z Bałkanów, jest 25-letni Aleksandar Zecevic. Pochodzący z Nowego Sadu Serb, ma za sobą dwa lata występów w NCAA, a następnie grę na Słowacji (MBK Banik Handlova), Ukrainie (Sokoły Charków) i Izraelu (Bnei Herzeliya). Ostatnim obcokrajowcem w zespole najbliższego rywala Legii jest Kareem Brewton, mogący grać na pozycjach 1-2. Brewton występował w zespole uniwersytetu Memphis wraz z Jeremiahem Martinem, który występuje w Śląsku, ale sam na razie nie odgrywa w naszej lidze takiej roli. W dwunastu rozegranych meczach, spędzał na parkiecie poniżej 19 minut, i zdobywał 5.8 pkt., głównie kończąc akcje rzutami za 2 pkt., a także rzadko dzieląc się piłką z kolegami z drużyny (tylko 1.6 asysty).



W ostatnich tygodniach zielonogórzanie ponieśli kilka porażek - m.in. z Treflem na własnym parkiecie (-16) oraz na wyjazdach ze Stalą (-16), Spójnią (-5) i Śląskiem (-7). Dwa ostatnie mecze trzymały w napięciu do końca, a dodać należy wygraną w Gdyni z Arką i zwycięstwo na własnym parkiecie z Sokołem Łańcut (+9). Zastal rywalizuje również w rozgrywkach EBNL, w których ma bilans 2-2. W ostatniej serii gier, najpierw przegrali na własnym parkiecie z Sigalem Prisztina z Kosowa (-14), a następnie pokonali po dogrywce Start Lublin (+6). W tym ostatnim meczu 25 punktów zdobył Aleksandar Zecević, a zielonogórzanie pokazali walkę do końca - od stanu 83:88, zdobyli jedenaście kolejnych punktów.



Legioniści po bardzo słabym występie przeciwko Stali Ostrów, będą chcieli powalczyć o odzyskanie zaufania swoich kibiców. Za ostatni mecz właściwie nie sposób wyróżnić któregokolwiek z graczy naszej drużyny - wszyscy zagrali poniżej swoich możliwości, bez pełnego zaangażowania, zdecydowanie zbyt miękko w obronie. Przed spotkaniem ze Stalą na problemy zdrowotne narzekali Kulka i Berzins, który wcześniej z powodu choroby nie pojechał również na mecz do Gdyni. Tym razem nasi gracze przystąpią do spotkania w pełni sił. I miejmy nadzieję, z zupełnie innym zaangażowaniem.



Niedzielny mecz w hali CRS w Zielonej Górze rozpocznie się o godzinie 15:30. Bezpośrednią transmisję zobaczyć będzie można na platformie Emocje.TV.



ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 7-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,6 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,2%



Skład: Kareem Brewton, Sebastian Kowalczyk, Jakub Kunc, Jan Góreńczyk (rozgrywający), Bryce Alford, Przemysław Żołnierewicz, Radosław Trunacz (rzucający), Dusan Kutlesic, Szymon Wójcik, Jan Wójcik, Piotr Jagiełowicz (skrzydłowi), Alen Hadzibegovic, Aleksandar Zecevic, Tobiasz Dydek (środkowi)

trener: Oliver Vidin, as. Wojciech Walich



Przewidywana wyjściowa piątka: Kareem Brewton, Bryce Alford, Przemysław Żołnierewicz, Aleksandar Zecevic, Alen Hadzibegovic.



Najwięcej punktów: Alen Hadzibegović 211 (śr. 15,1), Dusan Kutlesic 180 (12,9), Przemysław Żołnierewicz 176 (13,5).



Ostatnie wyniki: Anwil (w, 82:61), King (w, 69:64), Czarni (d, 85:93), Twarde Pierniki (w, 72:89), MKS (d, 94:90), Start (d, 96:67), Astoria (w, 73:91), GTK (w, 88:94), Trefl (d, 83:99), Arka (w, 78:90), Stal (w, 88:72), Sokół (d, 81:72), Spójnia (w, 82:77), Śląsk (w, 85:78).

ENBL: BC Kalev/Cramo (w, 69:74), BC Budivelnyk (w, 74:63), Sigal Prisztina (d, 75:89), Start Lublin (d, 94:88).



Ostatnie mecze obu drużyn:

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe:

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,1 / 75,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 65,1%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Billy Garrett, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka/Dariusz Wyka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 175 (12,5), Travis Leslie 137 (13,7), Geoffrey Groselle 146 (10,4), Billy Garrett 51 (12,8).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96).



Termin meczu: niedziela, 8 stycznia 2023 roku, g. 15:30

Adres hali: Zielona Góra, Sulechowska 41 (Centrum Rekreacyjno-Sportowe)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Ceny biletów: 13, 24, 26, 34 i 50 zł (ulgowe) oraz 24, 35, 37, 46 i 62 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV