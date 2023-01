Wyniki Plebiscytu eLki 2022!

Wydarzeniem roku wybraliście wicemistrzostwo Polski, które wywalczyli wiosną koszykarze Legii . Najważniejszym wydarzeniem kibicowskim był protest przeciwko właścicielowi klubu pod hasłem "#MioduskiWon" . Z 14 nominowanych opraw przygotowanych przez Nieznanych Sprawców najwięcej głosów otrzymała prezentacja w Poznaniu, czyli sektorówka z Putinem , a hasłem roku wybraliście "Miałeś chamie złoty róg, skończ nam k... niszczyć klub" . Szmaciankę, czyli tytuł antybohatera roku przyznaliście piąty raz z rzędu Dariuszowi Mioduskiemu - za całokształt prowadzenia klubu . Cytat roku wypowiedział Artur Boruc , a dotyczył on afery biletowej na jego mecz pożegnalny. Największym pozytywnym zaskoczeniem roku 2022 wybraliście wysoką frekwencję przy Łazienkowskiej w rundzie jesiennej , a największym rozczarowaniem walkę o utrzymanie w Ekstraklasie . Poniżej prezentujemy wyniki we wszystkich 17 kategoriach. W sumie oddaliście 6160 głosów. Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek ma juz chyba klasycznego hattricka. Odbiera te nagrody? odpowiedz

Milan - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak widać są dyscypliny w których Mioduski zwycięża bezapelacyjnie i to rok do roku. odpowiedz

