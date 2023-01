Futsal

Futsaliści Legii w Łowiczu rozpoczną rywalizację w PP

Środa, 11 stycznia 2023 r. 12:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii Warszawa w najbliższy piątek rozpoczną rywalizację w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2022/23. Pierwszym przeciwnikiem legionistów, w 1/32 finału, będzie zespół Kia Łowicz, występujący na co dzień w rozgrywkach futsalowej III ligi.



Zespół z Łowicza, by awansować na szczebel centralny rozgrywek Pucharu Polski, rywalizował najpierw z dwunastoma ekipami z województwa łódzkiego. W listopadzie, w turnieju eliminacyjnym rozegranym w Zgierzu, Kia Łowicz pokonała kolejno: Hurtap Łęczyca 2-0, Angry Boys Poddębice 3-1, KS Tartak Futsal Opoczno 6-3, BSC Termy Poddębice 3-1, a za spotkanie z GKS-em Ksawerów otrzymała walkowera (5-0), bowiem rywale nie wyszli na boisko, przegrywając wcześniejsze cztery mecze. W półfinale tego turnieju, łowiczanie pokonali Referees 7-2, a w ostatnim meczu - Futsal Team Parzęczew 5-2. Królem strzelców turnieju został Michał Świdrowski, zdobywca siedmiu bramek, z kolei najlepszym zawodnikiem wybrano innego gracza tej drużyny Radosława Kucińskiego. W barwach Kia Łowicz zagrali: Dawid Feliga, Filip Ziółkowski, Patryk Pomianowski, Piotr Tkacz, Michał Świdrowski, Michał Redzisz, Michał Fabijański, Radosław Kuciński, Rafał Trakul, Daniel Wasiak i Bartłomiej Tkacz.



W meczu 1/64 finału, rozegranym 10 grudnia w Łowiczu, Kia pokonała dopiero po rzutach karnych (po dogrywce było 6-6) UMKS Zgierz 5-3. Bramki w meczu dającym awans do 1/32 finału, zdobyli Michał Fabijański 2, Adrian Binienda, Rafał Trakul i Radosław Kuciński.



W ostatni weekend Drużyna Kia Łowicz przegrała trzecioligowe spotkania z Juniorem Hurtap Łęczyca 4-5, przez co spadła w tabeli na drugie miejsce (12 punktów w pięciu meczach). Bramki dla najbliższego rywala Legii zdobyli Michał Fabijański 2, Michał Świdrowski oraz Bartłomiej Tkacz.



Mecz zespołu z Łowicza z Legią rozegrany zostanie w najbliższy piątek o godzinie 21:00 w Łowiczu. Spotkania kolejnej rundy Pucharu Polski zaplanowano na 4-5 lutego. Dla legionistów piątkowe spotkanie będzie pierwszym w 2023 roku, bowiem mecz ligowy z BSF-em Bochnia został przełożony. Nasi gracze będą mieli okazję sprawdzić nowo pozyskanych w ostatnich dniach zawodników.



1/32 finału:



Piątek 13.01.

godz. 19:00 Wissa Szczuczyn - Futbalo Białystok

godz. 19:00 Tompawex Obice - BSF Bochnia

godz. 19:00 Wisła Opatowiec - AZS UEK Kraków

godz. 21:00 Kia Łowicz - Legia Warszawa



Sobota 14.01.

godz. 16:00 Wenecja Pułtusk - Constract Lubawa

godz. 16:00 Orlik Mosina - LZS Bojano

godz. 16:00 Futsal Świecie - KS Futsal Piła

godz. 17:00 Zalani Kętrzyn - Bonito Helios Białystok

godz. 17:00 KP Września - Futsal Szczecin

godz. 17:00 Nexx Goczałkowice Zdrój - KS AZS UMCS Lublin

godz. 17:00 Adampol Team Świdnik - Eurobus Przemyśl

godz. 18:00 Constract II Lubawa - Widzew Łódź

godz. 18:00 Gatta Zduńska Wola - Słoneczny Stok Białystok

godz. 18:00 FC Pyskowice - GKS Tychy

godz. 19:00 KS Gniezno - FC Toruń



Niedziela 15.01.

godz. 12:00 Zawisza Bydgoszcz - Futsal Leszno

godz. 14:00 Tęcza Krosno Odrzańskie - Rekord Bielsko-Biała

godz. 16:00 Górnik Polkowice - Clearex Chorzów

godz. 16:00 Sparta Kazimierza Wielka - Heiro Rzeszów

godz. 17:00 FC Siemianowice Śląskie - Dreman Opole Komprachcice

godz. 18:00 Amator Kiełpino - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

godz. 18:00 Bongo Niemodlin - Piast Gliwice

godz. 19:30 Calcio Wągrowiec - Red Devils Chojnice



KKF Konin / Pogoń Połczyn Zdrój - TAF Toruń

Futsal Kołobrzeg - LSSS Team Lębork

AZS UG Gdańsk - Red Dragons Pniewy

Śląsk Wrocław - AZS UŚ Katowice

AZS Wrocław - Gwiazda Ruda Śląska

BSF Busko-Zdrój - Futsal Nowiny

FC Sport Południe Łańcut - KS AZS UMCS Lublin