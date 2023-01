LFC: Nabór na kick-boxing dla dzieci i młodzieży

Środa, 4 stycznia 2023 r. 15:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Fight Club prowadzi nabór dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat do grupy kick-boxingu. Zajęcia prowadzi uznany trener Karol Łada, a zajęcia w LFC przy Łazienkowskiej 6a odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 17:45. Dołącz do nas!



W roku 2022 nasi wychowankowie zostali uznani najlepszymi juniorami Mistrzostw Polski K-1 w swoich kategoriach wiekowych. Wywalczyli złote medale i powołania do kadry Polski, w której dołożyli dwa Puchary Świata (Budapeszt) oraz srebrny medal na Mistrzostwach Świata (Włochy).