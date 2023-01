Wyniki legionistów w halowych MP U-14

Dziś w Pszczynie zakończyły się Halowe Mistrzostwa Polski młodzików (U-14) w tenisie, w których wzięło udział dwoje zawodników Legii. Marie Charlotte Monnier w grze pojedynczej dotarła do ćwierćfinału, gdzie po zaciętym trzysetowym pojedynku, przegrała z Antoniną Snochowską. W grze podwójnej, legionistka w parze z Aleksandrą Leś dotarła do finału i ostatecznie zdobyła srebrny medal. Jan Pasiorowski odpadł w pierwszych rundach singla i debla. Wyniki Monnier w grze pojedynczej: I runda: Marie Charlotte Monnier - Nadia Jasińska (MMKT Łęczyca) 6-0, 6-0 II runda: Marie Charlotte Monnier - Maja Nowak (AZS Poznań) 6-1, 6-3 1/4 finału: Marie Charlotte Monnier - Antonina Snochowska (Toruńska Akademia Tenisowa) 5-7, 6-0, 5-7 Wyniki Monnier w grze podwójnej: I runda: Marie Charlotte Monnier /Aleksandra Leś (ŚCT Pszczyna) - Nadia Jasińska (MMKT Łęczyca)/Emilia Knapik Lu (BKT Advantage Bielsko-Biała) 7-6(3), 6-4 1/4 finału: Monnier/Leś - Zuzanna Giżewska (Sopot Tenis Klub)/Antonina Snochowska (Toruńska Akademia Tenisowa) 6-1, 6-4 1/2 finału: Monnier/Leś - Jessica Pabisiak (Come-On Wrocław)/Martyna Sikora (Morelowa Tennis Club Warszawa) 6-3, 5-7, 10-8 Finał: Monnier/Leś - Barbara Kostecka (Winner Kraków)/Oliwia Sybicka (MKT Stalowa Wola) 2-6, 2-6 Wyniki Pasiorowskiego w singlu: I runda: Jan Pasiorowski - Aleksander Wandel (Krakowski KS Olsza) 3-6, 6-7(0) Wyniki Pasiorowskiego w deblu: I runda: Jan Pasiorowski/Antoni Szary (Astra Książenice) - Miłosz Szczypka (Advantage Bielsko-Biała)/Patrik Zeman (Advantage Bielsko-Biała) 1-6, 6-0, 7-10

