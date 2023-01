Kacper Skibicki został wypożyczony do końca sezonu z Legii Warszawa do GKS-u Tychy. Umowa zakłada również opcję transferu definitywnego. 21-letni pomocnik w rundzie jesiennej w barwach Legii nie wystąpił w żadnym spotkaniu Ekstraklasy.

Pawciu - 1 godzinę temu, *.mm.pl Szkoda chlopaka bo dobrze sie zapowiadal no ale wydaje sie ze na wlasne zyczenie... Powodzenia odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Pawciu: kopał sie po czole i przewracał o wlasne nogi dobrze ze poszedl tylko szkoda ze na wypozyczenie bo z tego leszcza juz nic nie bedzie-on nawet w Tychach bedzie na ławie odpowiedz

Vizard - 9 minut temu, *.175.92 @onomatopeja22:

jak on nie dawał rady na czwartym poziomie to co mówić o drugim odpowiedz

