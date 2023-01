Przełożony mecz z BSF-em Bochnia, termin meczu z Widzewem

Spotkanie 16. kolejki futsalowej ekstraklasy pomiędzy Legią i BSF-em Bochnia, które pierwotnie miało zostać rozegrane w najbliższą niedzielę, zostało przełożone na środę, 8 lutego na godzinę 20:00. Najbliższy mecz ligowy legioniści zagrają 21 stycznia w Toruniu. Z kolei w przyszły weekend nasz zespół czeka wyjazdowe spotkanie w 1/32 finału Pucharu Polski z III-ligową Kią Łowicz. Mecz Legii z Widzewem, ze względu na planowaną transmisję telewizyjną w TVP Sport rozegrany zostanie w czwartek, 26 stycznia o godzinie 17:45 w hali przy ul. Gładkiej 18. Najbliższe mecze Legii: 21.01 (SO) g. 18:00 FC Toruń - Legia Warszawa 26.01 (CZ) g. 17:45 Legia Warszawa - Widzew Łódź [TVP Sport] 29.01 (ND) g. 18:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa 08.02 (ŚR) g. 20:00 Legia Warszawa - BSF Bochnia

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.