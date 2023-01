Legijne akcenty w muzyce: Łazienkowska 3 (75)

Czwartek, 5 stycznia 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ponad 10 lat temu miała miejsce premiera utworu zatytułowanego "Łazienkowska 3", który zaprezentowany został na naszym stadionie. Długo jednak autor bardzo dobrego, rockowego kawałka nie był znany. A jest nim urodzony w Zielonej Górze, Piotr Bukartyk, który choć nie jest regularnym bywalcem Ł3, napisał utwór z dedykacją dla swojego teścia - wiernego kibica Legii. Co ciekawe, często można znaleźć nieprawidłową informację, jakoby autorem utworu był Muniek Staszczyk.



Za aranżację muzyczną odpowiada Marek Kisieliński. Aż dziw bierze, że tak dobry utwór, z bardzo prostym i jasnym przesłaniem - "Legia Warszawa - miłość ma, tak ma na imię, zawsze być przy niej - to mój honor, to mój cel", jest dziś tak słabo znany.







Adres Jej, Łazienkowska 3

Tam pamięć chwil, tu spędzonych

To mój tlen, jest potrzebna mi

żeby sercu się chciało bić

Ona wie, Ona ufa mi.

imienia Jej, będę bronić

One wie, że ją mam we krwi

ważniejszego, nie znam nic...



Legia Warszawa - miłość ma, tak ma na imię

Zawsze być przy niej

to mój honor, to mój cel

Moja Legia Warszawa - Chwała Jej nigdy nie zginie

W każdej godzinie

wierzę w zieleń, wierzę w biel.



Adres Jej, każde dziecko zna

Nie byłeś tam, nie zrozumiesz

No to wejdź i bez obaw że

krzywda jakaś spotka cię.

Chyba, że strzeli ci do łba

by Pani tej zranić dumę

szacun jest dla rywala lecz

dla buraka raczej nie.



Legia Warszawa - miłość ma, tak ma na imię

Zawsze być przy niej

to mój honor, to mój cel

Moja Legia Warszawa - Chwała Jej nigdy nie zginie

W każdej godzinie

wierzę w zieleń, wierzę w biel.



Nigdzie na świecie nie ma jak na Żylecie

tu mnie znajdziecie, zawsze kiedy Legia gra.



Legia Warszawa - miłość ma, tak ma na imię

Zawsze być przy niej

to mój honor, to mój cel

Moja Legia Warszawa - Chwała Jej nigdy nie zginie

W każdej godzinie

wierzę w zieleń, wierzę w biel.



Nigdzie na świecie nie ma jak na Żylecie

Tu mnie znajdziecie, zawsze kiedy Legia gra



Legia Warszawa - miłość ma, tak ma na imię

Zawsze być przy niej

to mój honor, to mój cel

Moja Legia Warszawa - Chwała Jej nigdy nie zginie

W każdej godzinie

wierzę w zieleń, wierzę w biel

wierze w zieleń, wierze w biel

wierze w zieleń, wierze w biel.



Kritaczi - A melanż trwa...

Jano z OMP - To Było Pewne

Kritaczi - Woń tego miejsca

Kubi - Serce po matce

EnklaWWA - Brawura

Łajzol - Big Idea

Bilon - Warszawski rapton

Sektor 109 - Gdybym jeszcze raz

Błonie Fans - Piłkarzyki

Legijne akcenty w muzyce (63)

Legijne akcenty w muzyce (62)

Jacol i Mayon - Holy Goalie

Karat - Zajawka i zarobek

Nieba Mańka - nowe solo Karata NM

Lewy BRD, Czerwin TWM, Żaku PPS - Tylko zwycięstwo

Lewy BRD - Trzeba iść do przodu

Deobson - Krok przed innymi

Sektor 109 - M16TRZ

Kaczy Proceder - Ślad

Legijne akcenty w teledyskach: WUEM TPN - Tylko Propolskie Nagrania

Kaczy Proceder - Nie odbierzesz

eRKa - Legia Warszawa

Życie Warszawy 2 (remiks)

Legijne Przedmieścia

WUEM TPN - M15TRZ Polski

Lewy BRD - 2020

Jestem z Tobą

Adrenalina 2

Karat - Predyspozycje

Płyta Sektor#109

Stu(L)etnia (L)egenda

3 kawałki Sektora#109: Jedno miasto jeden klub ; Legia Warszawa ; Adrenalina

Wielkie Księstwo Warszawskie

Nasza wspólna sprawa, 100 lat Legii Warszawa

3 kolory

Bonus RPK - Witamy w stolicy

Numer wyjazdowy

Spontane - Widelec 741

Pewna Pozycja - Maciek Sulęcki

Turek - B(L)I

Sektor 109 - Mam tak samo

Ultra Dźwięki (płyta 2014)

Legijne wydawnictwa muzyczne: Niepokonane miasto, niepokonany klub

Hej Legia gol (2013)

ZSMU - Po siedmiu latach

Urodzony Warszawiak

Wuem - "Droga legionisty"

Sportowa Warszawa

Legijne akcenty w muzyce i teledyskach

Wywiad LL! z Deobsonem

Dżambodżet: Czarną eLkę gram tylko dla legionistów!

Kafar (Dixon 37): Nie skończyłem protestu przeciwko ITI

HG - Warszawa da się lubić (teledysk)

HG - Warszawa da się lubić (audio)

Tylko Zagłębie

Szukaj tego (Dixon37)

Molesta 1998

Serce Polski

Razem Ponad Kilo (RPK)

Teledysk do "Fanatyka" Pjusa

Bananique Musicology - (L)

Teledysk do "Mamy to w kodach DNA"

Legenda Deyny (płyta CD 2012)

Żyleta nagrania 2011 vol.1 (płyta CD 2011)

ZU "Miasto moje"

Oficjalny teledysk "Czarnej eLki" ZU

Legijna muzyka: Legia, Legia gola!

Jedno miasto jeden klub (teledysk)

Rocznica urodzin Deyny. Premiera teledysku (VIDEO)

Kolejne legijne akcenty w muzyce i teledyskach

Legijne akcenty w muzyce i teledyskach

Pjus i Life after deaf

Legia Pany i Czarna elka w sklepach

Legijne wydawnictwa muzyczne: Legia górą!